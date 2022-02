Ucraina, Draghi: «Italia condanna l'attacco russo, ingiustificato e ingiustificabile»

Il premier Mario Draghi, a nome dell'esecutivo, condanna l'attacco russo all'Ucraina. Ecco il comunicato ufficiale: «Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione».

Di Maio: «Aggressione russa gravissima e ingiustificata»

«L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza». Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter.