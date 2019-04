© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mentre il governo si appresta a procedere a 2 miliardi di euro di tagli che colpiranno i Comuni e il trasporto pubblico, mentre l'inaffidabilità della maggioranza ha fatto drammaticamente aumentare nostro debito pubblico e mentre si tagliano gli investimenti, Lega e M5S imbastiscono l'ennesimo scontro a uso e consumo dei media sul Salva Roma». Lo ha dichiarato Roberto Gualtieri, europarlamentare del Pd.«Un'ottimizzazione - prosegue Gualtieri - della gestione del debito capitolino è in sé utile e dovrebbe essere esclusa da scambi e da giochi di potere. Tuttavia il tentativo di far apparire il "Salva Roma" come la risposta ai problemi di questa città è ridicola. Per salvare Roma non serve la bacchetta magica, serve soltanto un cambioradicale che faccia uscire la città dal baratro in cui l'ha portata la sindaca Raggi con la sua maggioranza improvvisata. Per il bene di Roma, si dimetta e si apra una nuova stagione politica a Roma».