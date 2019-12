Gualtieri sul Mes: «Da Salvini e Borghi campagna terroristica per spaventare la gente»

«Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone. Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa». Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a «Mezz'ora in più» ospite di Lucia Annunziata. Gualtieri che parla poi di manovra e taglia corto sull'emendamento proposto dai relatori della commissione Bilancio che sarà discusso a partire da domani: «Sull'Imu sulle finte prime case daremo parere negativo». «Penso che daremo parere negativo a questo emendamento ma dovremo esaminarlo, questo non è un emendamento del governo».

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Mezz'ora in più su Rai3 sulla stretta contro le finte prime case. «Stiamo parlando di un emendamento del relatore che vuole adeguare il regime delle regole alle sentenze della Cassazione che si può avere solo una prima casa. Ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire famiglie che ad esempio legittimamente lavorano in posti diversi». Gualtieri, sfida in tv con Salvini accettata:

. Il ministro dell'Economia

accetta il confronto in Tv sul quale lo ha sfidato il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di 'Mezz'ora in più' su Rai3. Nel corso della trasmissione Lucia Annunziata ha annunciato la disponibilità del ministro a tornare a gennaio, dopo che Salvini lo aveva sfidato a una verifica sugli asili nido gratis.

«Crisi a gennaio? Penso assolutamente di no». «Penso assolutamente no». Roberto Gualtieri risponde così nel corso di 'Mezz'ora in più' su Rai 3 alla domanda circa il rischio di una possibile crisi a gennaio anche a fronte dei rinvii a luglio di alcune misure della manovra. «Il rinvio a luglio dipende anche dalle risorse, se avessimo avuto più soldi dopo l'Iva, non c'è questa malizia politica in un rinvio», assicura Gualtieri.

