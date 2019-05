Salvini: «Io stasera dalla Gruber, che simpatia». E lei replica: «Se non vuole, resti a casa»

«Leggo che il ministro Salvini non ha voglia di venire domani a Otto e mezzo e che ne fa una questione di simpatia. Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema il senatore Salvini può restare a casa o preferibilmente al ministero». Così Lilli Gruber in risposta a Salvini.

Il vicepremier, nel corso di un comizio a Giussano (Monza e Brianza), aveva detto: «Non ho mica voglia ma domani devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via». «Domani mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che c'è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto che andavo se si dimezzava lo stipendio».

