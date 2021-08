Sabato 14 Agosto 2021, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:14

Al mare o in montagna. Vaccinati e non, anche per la politica è tempo di vacanze anche se nessuno molla mai i social e da un lettino o da un rifugio, è sempre pronto a dire la sua. Tre settimane di pausa dei lavori parlamentari, che poi si allungheranno quando Camera e Senato chiuderanno per la campagna elettorale amministrativa, che tutti o quasi spendono restando nei confini nazionali in modo da evitare eventuali restrizioni causa contagio.

Ad Alghero è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri ha anche sorvolato in elicottero le zone della Sardegna devastate dagli incendi. Niente Dolomiti per Mattarella ma le coste e lo splendido mare della Sardegna, ospite nella villa di Porto Conte di proprietà dell’Esercito italiano.

Mattarella sorvola in elicottero le zone colpite dagli incendi nell'Oristanese

Mario Draghi si riposa per qualche giorno nella sua casa di Città della Pieve insieme alla moglie Serenella come fa molti anni.

Giuseppe Conte è nella sua Puglia, al mare con il figlio e la fidanzata Olivia Palladino, dopo una visita ai suoi genitori che risiedono in provincia di Foggia.

Alle isole Tremiti, in compagnia della fidanzata, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio mentre Beppe Grillo è nella sua villa in Sardegna dopo aver affittato - da buon genovese - la sua villa a Marina di Bibbona a 12mila euro a settimana.

Matteo Renzi e famiglia è in giro. È stato visto settimane fa tra Ischia e Capri, ma le sue puntate vacanziere sono regolate dagli appuntamenti di presentazione del suo ultimo libro.

Continua a muoversi intorno Siena Enrico Letta. Il candidato alle suppletive del 4 ottobre

Nella sua villa in Costa Smeralda, passa le vacanze Silvio Berlusconi insieme a figli e nipoti. Lì ha festeggiato il 10 agosto il compleanno della figlia Marina. A Punta Lada non c’è piano il via vai degli anni scorsi, ma il Cavaliere ha sempre ospiti in villa cui mostra il vulcano artificiale e lo splendido panorama. Dopo la Sardegna, Berlusconi si sposterà per qualche giorno in Provenza a casa della figlia Marina.

Dopo una settimana a Milano Marittima, Matteo Salvini è in Calabria - a Tropea - insieme alla compagna Francesca Verdini. Non solo vacanza, per il leader della Lega, ma anche occasione per sostenere la candidatura alle regionali di Roberto Occhiuto.

Nella sua casa di Cortina, come da tradizione decennale, è la presidente del Senato Elisabetta Casellati mentre Roberto Fico preferisce, da buon napoletano, il mare anche se la sua meta è top secret.

L’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, è stato avvistato a Capalbio. Maria Elena Boschi ha già fatto un po’ di mare a Ponza con il suo compagno Giulio Berruti. Giorgia Meloni, leader di FdI, è stata invece immortalata a Forte dei Marmi ed è dato per certo che resterà in Versilia sino a dopo Ferragosto.

Per tutti l’appuntamento è per il 6 settembre quando si tornerà in Aula per convertire una lunga serie di provvedimenti ancora in sospeso.

