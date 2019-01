Stasera c'è Grillo su Rai2, Salvini: «I 30mila euro? Li darà in beneficenza»

Soffia ancora la polemica sul programma "Grillo c'è", lo show dedicato al fondatore del M5S in onda questa sera su Rai2 alle 21.20. La Rai pagherà i diritti delle immagini al comico: 30mila euro. ««Sono sicuro che li darà in beneficenza - ha ironizzato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini -. Penso che non abbia bisogno di 30 mila euro». In parlamento il Pd attacca la scelta di viale Mazzini presentando una raffica di interrogazioni. Ma tra i dem si apre un fronte. «I diritti d'autore non si possono non pagare, fa parte delle cose».



Così la consigliera d'amministrazione in quota Pd della Rai, Rita Borioni, commenta con l'Adnkronos la vicenda del compenso a Beppe Grillo per la trasmissione 'C'è Grillò in onda stasera su Rai2. «Sapevo che si trattava di materiale di repertorio ma è chiaro che lui, come immagino tutti gli altri, prenda i diritti. Fa parte della normalità. La Rai non può non pagarli».

