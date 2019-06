Grillo attacca la Lega: «Riempie lo spazio delle paure degli italiani, ma zero fatti»

La Lega lavora sulle paure degli italiani, ma fa zero fatti. Parola di Beppe Grillo. Con un post sul Blog, il fondatore di M5S parla degli alleati dei governo: «Non c'è nulla da dire, hanno semplicemente riempito lo spazio dei timori seminato da decenni di follie. Sono come un fiume che riempie un lago, un fenomeno naturale, sempre lo stesso, quando la gente si fa convincere di avere paura. Nulla importa se tanta gente gli dà fiducia nonostante un rapporto matematico fatti/parole che vuole più zeri dietro alla virgola del peso di una particella subatomica».

Sul futuro del Movimento il comico genovese osserva: «Il nostro futuro è il lavoro che servirà a riparare quello strappo con la nostra storia, l'essere saliti su di un ring dimenticando di mantenere, e rinforzare, il rapporto con chi ci ha proiettato su quel ring. Dobbiamo ricominciare dall'inizio, non siamo una di quelle aziende che vi ristruttura il cesso in quattro ore».

«Il mondo occidentale - scrive ancora Grillo - sta subendo un processo di degenerazione nel quale non è prevista alcuna forma di Europa diversa da una banca. È il pensiero unico, che presenta alla gente sempre e soltanto un parametro vitale alla volta di questo paese ammalato. È incredibile che le regole del gioco siano stabilite solo e sempre da chi dà le carte, ma è così. E chi dà le carte non cambia mai: sempre il più forte se sono utilizzati i parametri giusti per rappresentarlo come tale».

