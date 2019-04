Grillo in Giappone visita il Parlamento: «La rivoluzione in Italia la faccio io che ho settant'anni»

«Abbiamo delle cose in comune: siamo i popoli più vecchi del pianeta. Come vedete, la rivoluzione oggi in Italia la fa un uomo di settant'anni». Lo ha detto Beppe Grillo in visita al Parlamento Giapponese per una conferenza sulla democrazia diretta.



«La mia impressione dopo tre giorni in Giappone è di estrema curiosità per voi: non ho capito chi siete e cosa volete diventare. Vi rendete conto che c'è una trasformazione in atto nel mondo e che voi ci siete in mezzo?!», premette Grillo che continua: «I due mondi che si stanno scontrando sono l'analogico e il digitale: il primo sta per scomparire, ma non vuole e quindi si aggrappa al sistema liberale, consumistico e capitalistico che ha fatto il suo tempo» e che si contrappone, ad esempio, «a quello della sharing economy e dell'economia circolare».



Grillo ha quindi raccontato la nascita del Movimento e provato a spiegare ai giapponesi il senso dei Vaffa Day del Movimento: «Questo Movimento nasce da un urlo» e «io ho usato una parolaccia per il diritto liberatorio a quest'urlo: sono i famosi V-Day.... che vuol dire "consiglio turistico sessuale, insomma vaffa..."

Grillo ha quindi raccontato la genesi del M5s. «La cosa straordinaria è che nasce da un comico e da un manager: questo è stato un abbinamento esplosivo». Quanto al suo ruolo «l'opportunità che io diventassi leader per così dire "politico" è arrivata perché venni cacciato dalla televisione: l'esclusione mi ha dato una reputazione, la moneta che mi ha concesso di essere seguito della rete». Poi, riassume, «l'intelligenza collettiva che si è formata in rete ha formato dei programmi politici».

Ultimo aggiornamento: 21:21

