Grillo: «Lo statuto di Conte mette solo lui al centro». Ultimatum a Crimi: autorizza il voto su Rousseau entro 24 ore

Mercoledì 30 Giugno 2021, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 19:31

Beppe Grillo in un video torna sulla bozza dello statuto M5S di Giuseppe Conte: «Mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse aveva frainteso quando agli Stati Generali gli iscritti avevano detto di fare una distribuzione dei poteri, perché sei hai tutto in mano ti fai in mano da solo».

Poi, il fondatore M5S lancia un ultimatum di Grillo a Crimi: autorizza voto su Rousseau entro 24 ore. «Ti invito ad autorizzare, entro e non oltre le prossime 24 ore, la Piattaforma Rousseau al trattamento dei dati, come espressamente consentito dal provvedimento del garante della privacy e come rientrante nei poteri del titolare del trattamento. Nel caso, invece, in cui decidessi di utilizzare subito la nuova piattaforma, sarai ritenuto direttamente e personalmente responsabile per ogni conseguenza dannosa dovesse occorrere al MoVimento (azioni di annullamento voto, azioni risarcitorie …) per le scelte contrarie allo statuto che dovessi operare». Lo scrive Beppe Grillo su Fb rivolgendosi al reggente Vito Crimi.

Vito, ti ho già risposto ieri in privato con il seguente messaggio: “Credo che tu non abbia ben interpretato il... Pubblicato da Beppe Grillo su Mercoledì 30 giugno 2021

Grillo: «Chiesta struttura identica a quella attuale»

«Io ho solo chiesto la garanzia di avere la struttura del garante identica allo statuto che c'è ora. Non ho chiesto altro: ridammi, dammi questa possibilità di essere il visionario, il custode dei valori. Custode non significa entrare nella dinamica tua che sei un uomo straordinario, ma lasciami vedere un attimo...». Lo dice Beppe Grillo in un video sul suo blog. «Fino all'ultimo ho cercato di arrivare in fondo», ha aggiunto.

Lombardi, stop diktat o mi dimetto da comitato garanzia

«Non posso prestarmi a quest'operazione di imposizione dall'alto, di un dietrofront inspiegabile agli occhi delle persone normali che ci osservano e pretendono dal partito di maggioranza relativa in Parlamento ancora maggiore serietà. Ho sempre confidato nella capacità di dialogo e lungimiranza che anche nei momenti più bui della nostra storia ci ha sempre permesso di trovare la sintesi. Se stavolta non fosse possibile dovrò dare le mie dimissioni con effetto immediato da membro del Comitato di Garanzia e riconsiderare la mia permanenza nel M5S». Lo scrive su Fb Roberta Lombardi definendo il post di Grillo «una presa in giro».

Conte: svolta autarchica

«Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato». Queste le parole di Giuseppe Conte intercettato a metà mattina nel centro di Roma da alcuni giornalisti dopo il post di ieri sera di Beppe Grillo con il quale il garante del Movimento 5 Stelle ha respinto la proposta di rifondazione del partito a opera dell'ex premier.

«Ci sono ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E’ una grande mortificazione per tutti loro», ha continuato Conte. Senza dubbio la reazione più importante dopo una delle giornate più complesse dei pentastellati, divisi tra i due fronti opposti dopo la rottura tra Beppe e Giuseppe.

Nel dibattito interno ai 5Stelle è intervenuto anche l'ex deputato Alessandro Di Battista che con un lungo editoriale su Tpi ha chiesto di mettere ai voti non solo il nuovo direttorio a cinque come chiesto da Grillo ma anche la permanenza al governo dei pentastellati.

«Il Movimento oggi, per volere del garante Grillo, si appresta, a quanto pare, a votare un Comitato direttivo. Credo che a fronte di questi 4 mesi tragici nei quali chi ha vinto le elezioni del 2018 è risultato politicamente inconsistente, sarebbe doverosa una votazione sulla permanenza o meno del M5S nel governo dell'assembramento. Perché errare humanum est, perseverare è draghiano» spiega in un passaggio l'ex deputato.

Una votazione che però non potrà avvenire. Almeno secondo Vito Crimi, che insieme a Conte ha seguito tutta la trattativa con Casaleggio e che in quanto componente anziano del comitato di garanzia ha ricevuto i dati degli iscritti dopo la pronuncia del garante della Privacy. «Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione. Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy», scrive il senatore su Facebook.

Il Garante per la privacy, infatti, nella delibera con cui ordinava la consegna degli elenchi al Movimento, metteva nero su bianco l’impossibilità per Rousseau di utilizzare di nuovo quei dati: «Si ingiunge altresì – è scritto nella sentenza – di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati personali in questione». Il capo reggente aggiunge che «gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel MoVimento. Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle prossime consultazioni».

«Dal punto di vista politico rimango molto perplesso da quello che è successo, non sono assolutamente d'accordo con quello che Grillo ha messo in campo. Secondo me stiamo perdendo una grandissima occasione e questo mi induce a fare un'ulteriore riflessione, su quello che è il mio ruolo all'interno del Comitato di Garanzia. E se penso che non ci sia la possibilità di proseguire per il Movimento a questo punto mi sto interrogando anche sul fatto che io possa farne parte». A dirlo, a margine di un evento a Torino, il sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri interpellato sulla crisi del M5S.

Commenta la vicenda anche la sindaca di Torino Chiara Appendino. «Sono molto amareggiata da quello che è successo e penso che Conte potesse essere la persona giusta. Credo ci sia molto sgomento anche la base, gli attivisti e le persone che hanno vissuto tutto il percorso come me sono spaesate», spiega la prima cittadina. «A caldo mi

sento solo di dire che abbiamo perso una grandissima occasione e che faremo tutte le nostre valutazioni, io farò le mie personali», prosegue. Secondo Appendino, «il Movimento ha perso una grande occasione di discutere di uno statuto e su una

riorganizzazione e comunque avere alla guida una persona che ha dimostrato di voler bene al movimento». «Conte - conclude la sindaca di Torino - sono quattro mesi che lavora su questo percorso. Un ritorno al passato penso non sia assolutamente la risposta».

Reazioni preoccupate anche dal Pd. «E’ una rottura pesante che non mi aspettavo», dice Enrico Letta in un colloquio pubblicato sul quotidiano La Stampa. «Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima», spiega il segretario del Pd. Che non ha sentito Conte e sull’eventualità che l’ex premier dia vita a un suo partito, dice: «In questo momento credo sia impossibile fare qualunque tipo di previsione. Ci avviamo al tempo finale della legislatura, quello in cui si sceglierà il presidente della Repubblica, e lì bisogna essere determinati e con le idee chiare».

Commenta le vicissitudini dei 5 stelle anche Roberto Gualtieri, che di Conte è stato ministro dell’Economia e ora corre come candidato sindaco a Roma: «Colpisce che chi aveva contribuito a chiedere a Giuseppe Conte di fare il leader di quel partito e adesso usi verso di lui giudizi sprezzanti e onestamente anche ingenerosi. Quindi colpisce la risposta molto dura e chiusa di Grillo a Conte», spiega a Radio 24.