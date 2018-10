Martina a grillo: giù le mani dal capo dello Stato. FI: Mattarella una garanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attacco di Beppe Grillo al capo dello Stato dal Circo Massimo scatena la reazione immediat del Pd.LEGGI ANCHE Grillo: «Troppi poteri al capo dello Stato» «Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo», ha detto il segretario del Partito democratico Maurizio Martina.«Prima il Movimento 5 Stelle e Grillo ci dicono che il Parlamento è inutile, poi come avvenuto oggi affermano che il capo dello Stato Mattarella ha troppi poteri, il tutto auspicando una finta democrazia diretta gestita in realtà da un software di una società privata. Il disegno è chiaro, gli italiani aprano gli occhi. Mattarella è una garanzia per tutti in questa fase politica e quelle di oggi di Grillo sono parole pericolose sul Capo dello Stato. Noi siamo e saremo sempre un’opposizione attenta alle fondamenta della nostra democrazia che oggi qualcuno vuole evidentemente smantellare». Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.