L'M5S caccia De Falco: «Per loro ero un simbolo, ora mi scaricano»

«Per favore, spero che non si parli ancora di quella triste storia».«Gli eroi sono altri, io sono un senatore e servitore dello Stato».«Esatto, evidentemente prima lo ero, quando mi chiamarono per la lista, adesso non lo sono più».«Addirittura siamo a questo punto?».«Praticamente i 5Stelle nei miei confronti hanno già emesso una sentenza, senza celebrare un processo: andiamo bene».«Io mi rifaccio alla Costituzione: rispetto quella prima di tutto».«Non le conosco, cosa ha detto?».«E che vuole dire?».«Addirittura mettono in mezzo le famiglie?».«Di questo parlerò tra due giorni. E comunque i tempi per versare scadono il prossimo 18 novembre».«Potrei farlo o averlo già fatto».«No, ora non lo dico. Ma siete sicuri che manchi solo io tra i miei colleghi?».«Sono vicende diverse. Su Ischia e sul condono sono fiero del mio voto contrario».«I valori del M5S sono chiari: l'ambiente è la nostra prima stella. La pensa come me su Ischia anche Beppe Gr...».«Diciamo che il Movimento nasce dalla difesa dell'Ambiente e un condono non lo voterò mai. Ma come si fa? Forse altri hanno cambiato idea: io sono rimasto fedele alle origini del M5S».«Non cerco protagonismo, non ho votato con le opposizioni, il 25.10 è il mio emendamento, è uguale».«Ogni eletto deve rispondere al programma e alla propria coscienza e ha la libertà di esprimersi in Parlamento senza chiedere il permesso a nessun capobastone. I cittadini si facciano Stato».«Ancora con questa storia: parlerò a tempo debito, tra 48 ore. Sia delle restituzioni, sia della mia vita personale».«Non ho paura perché non credo che mi facciano fuori così».«Di questo non ne sono sicuro e comunque sa perché non rispondo a Buffagni?»«Perché è la loro strategia: mi vogliono provocare, vogliono spingermi a dire cose fuori posto».«Parliamo di Ischia: non credo che esaminare istanze di condono attraverso una legge ripescata dal passato possa essere una deroga razionale».«Ma quella era un'altra storia e sono fiero di quanto ho fatto».«Certo e perché non dovrei esserlo? Il problema è un altro».Quale?«Ma io qui vedo uno sbandamento del Movimento rispetto ai suoi principi storici. Bisogna raddrizzarsi, prima che sia troppo tardi. Bisogna rimettere in asse tutto».«Ci sto provando. Ho la spalle larghe».