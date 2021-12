Sabato 25 Dicembre 2021, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 22:21

Tre oggi sono i Green pass in circolazione in Italia: uno è il “base”, l’altro è il “rafforzato” (conosciuto anche come ‘Super green pass’) e poi quello che combina la vaccinazione con il tampone (il ‘Mega’). Ma quali sono le differenze?

Il base attesta l’avvenuta vaccinazione anti Sars Cov-2, la guarigione dal Covid-19 o l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Il Green pass rafforzato (o Super Green pass), invece, si può ottenere solo con la vaccinazione contro Sars Cov-2 o la guarigione dalla malattia. E poi c’è il Mega Green pass: è quella certificazione che per ora serve per entrare solo nelle Rsa e che si può ottenere con Green pass rafforzato e tampone negativo oppure con la vaccinazione con la terza dose.

SUPER GREEN PASS, LA GUIDA IN 10 DOMANDE

1. Quanto dura la certificazione del Green pass?

I dati delle sperimentazioni e le evidenze scientifiche sull’andamento della pandemia hanno portato il Green pass ad avere durate diverse nel tempo. All’inizio era un anno, poi dal 15 dicembre si è passati a 9 mesi. Dal primo febbraio 2022 si ridurrà ancora di più: 6 mesi.

2. Il Green pass può essere revocato?

Sì, è possibile che una persona che abbia il green pass possa avere una revoca. Basta avere la positività a un test che confermi l’infezione da Sars Cov-2. In questo caso può esserci un annullamento della revoca grazie a un certificato di guarigione.

3. Quando si deve usare il Green pass rafforzato?

Il Green pass rafforzato, conosciuto anche come “Super green pass” dalla vigilia di Natale va usato anche per il consumo al bancone del bar. Quindi, viene richiesto anche in un bar per chiedere un caffè. E questo stesso certificato dal prossimo 10 gennaio verrà chiesto per piscine, palestre, luoghi al chiuso per sport di squadra, centri benessere (al chiuso), centri termali (tranne che per le attività riabilitative e terapeutiche o per quelle previste dai livelli essenziali di assistenza), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi (ma non per i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Il Green pass rafforzato viene già chiesto anche per entrare in un ristorante o in una pizzeria e, per i lavoratori, anche per la scuola, la sanità, i militari e le forze dell’ordine.

4. Quando si deve usare il Green pass base?

Ad oggi il Green pass serve per i luoghi di lavoro (tutti, tranne quelli che hanno necessità della versione ‘Super’), per un soggiorno negli hotel o per i luoghi di ristorazione all’aperto.

5. Quando si indossano le mascherine?

L’obbligo di indossare le mascherine oltre che nelle aree chiuse ora vale in tutti gli spazi all’aperto e anche in zona bianca. Deve essere una Ffp2, invece, quando si va a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto. E poi in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento, eventi di musica dal vivo. Va messa una Ffp2, inoltre, per eventi e manifestazioni sportive e su tutti i mezzi di trasporto.

6. È possibile mangiare pop corn al cinema?

Il decreto del Governo ha disposto il divieto del consumo di cibi e bevande al chiuso durante gli spettacoli o gli eventi. Quindi, non è più possibile mangiucchiare pop corn e patatine in locali come i cinema.

7. Se devo visitare una persona cara in una Rsa, quale Green pass devo avere?

Dal 30 dicembre si può far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice con un super green pass rafforzato oppure con vaccinazione con due dosi e il tampone.

8. Per andare nella mensa del luogo di lavoro è necessario il ‘Super green pass’?

No. Le mense sono esentate dal controllo del Super green pass, come anche i servizi di ristorazione che si trovano negli alberghi. Quindi, se si prende una camera in hotel e si va a fare colazione non ci sarà alcun tipo di controllo della certificazione verde rafforzata.

9. Le discoteche, la notte del 31 dicembre, sono aperte?

Fino al 31 gennaio 2022, e quindi anche la notte di San Silvestro, sono vietati feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto. E sono chiuse le sale da ballo, le discoteche, e locali simili.

10. Posso avere il Green pass con un test rapido che posso fare a casa?

No. I cosiddetti test “domiciliari” non permettono il rilascio del Green pass. Gli unici test che si possono fare per ottenerlo sono o quello molecolare o l’antigenico rapido e vanno fatti in laboratori o centri autorizzati.