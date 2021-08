Sicilia, sospesa ordinanza su obbligo green pass negli uffici pubblici

Lunedì 16 Agosto 2021, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 20:35

Il green pass negli uffici pubblici in Sicilia non è più obbligatorio. La regione ha annunciato la sospensione del divieto di ingresso solo con certificato verde dopo il caos di questi giorni in seguito all'ordinanza del Governatore Nello Musumeci. «Con provvedimento adottato d'ordine del presidente della Regione Siciliana dal Capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, preposto del Soggetto attuatore per l'emergenza Covid, è stata disposta, in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei Dati personali, la temporanea sospensione dell'art.5 della ordinanza n.84 del 13 agosto 2021 su "Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico"». È quanto fa sapere la Regione siciliana.

APPROFONDIMENTI COVID Zona gialla in Sicilia e Sardegna: le isole a rischio tra boom... IL REPORT Zona gialla, Sicilia e Sardegna con rianimazioni più... LE MISURE Green pass nelle mense aziendali, da oggi è obbligatorio:... LE REGOLE Green Pass, da settembre sempre in tasca: obbligo per docenti e...

Zona gialla in Sicilia e Sardegna: le isole a rischio tra boom di contagi e tasso ricoveri. E la Calabria è un caso

Green pass, sospesa ordinanza

«Tale provvedimento si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l'oggetto delle »indicazioni« richieste in merito dal Garante - si legge -I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di Pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale. Inoltre è precisato che la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori. Già ieri il presidente Musumeci aveva anticipato che, prima di dare esecuzione alla misura, si sarebbe attesa la risposta del Garante».

Green Pass, da settembre sempre in tasca: obbligo per docenti e per salire su treni e aerei