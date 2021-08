Green pass, ipotesi obbligo per il personale della scuola: domani cabina di regia

Mercoledì 4 Agosto 2021, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 20:22

Green pass, scuola e trasporti, domani in programma la cabina di regia a Palazzo Chigi e poi il Cdm. E si ipotizza l'obbligo di green pass per il personale scolastico. Sarebbe questa - secondo quanto apprende l'ANSA- la direzione che il governo vorrebbe imboccare per risolvere il nodo delle vaccinazioni a scuola e per consentire un rientro in presenza a settembre. La discussione, però, secondo quanto riferiscono le fonti all'Ansa sarebbe ancora in corso in queste ore. Il generale Figliuolo, nel frattempo, scrive alle Regioni per ottenere i dati sul numero dei prof vaccinati entro il 20 agosto.

Cabina di regia e poi Cdm

Si terrà, dunque, domani alle 11.30 la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure sul Green pass per scuola e trasporti. Lo si apprende da fonti di governo. Alle 16 è invece previsto il Consiglio dei ministri per varare le nuove norme.

Speranza, Figliuolo e Locatelli a Palazzo Chigi

Il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il coordinatore del Cts Franco Locatelli sono stati nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove domani si riuniranno la cabina di regia e il Consiglio dei ministri sulle nuove misure sul Green pass.

Figliuolo, lettera alle Regioni

Scuola, nuova lettera del generale Figliuolo alle Regioni per ottenere dati univoci sul numero dei prof vaccinati entro il 20 agosto. Entro il 20 agosto, dunque, Regioni e province autonome dovranno fornire «dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale» nella scuola. È quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una nuova lettera inviata alle regioni con l'obiettivo, viene sottolineato, di dare un ulteriore segnale di attenzione al mondo della scuola la cui ripartenza è un obiettivo prioritario del governo.

Nella lettera Figliuolo sottolinea che la lista è sono necessari visto che finora sono arrivati dati che «in alcuni casi, evidenziano variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali» dei vaccinati.