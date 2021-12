Domenica 19 Dicembre 2021, 09:03

Green pass revocato a chi risulta positivo al Covid. Il provvedimento, contenuto nell'ultimo Dpcm e in Gazzetta ufficiale dal 18 dicembre, prevede revoca automatica del certificato verde e segnalzione al Gateway europeo per coloro che vengono contagiati dal virus. In altre parole, il Green pass di chi risulta positivo al Covid diventa nullo e non dà diritto ad accedere a tutte le attività per cui è obbligatorio, dai trasporti allo svago, fino al lavoro. Sarà quindi possibile ottenerne uno nuovo dopo la negativizzazione, comprovata da tampone molecolare con esito negativo - regolarmente registrato dalla propria azienda sanitaria locale di riferimento - e conseguente attestato di avvenuta guarigione.

Green pass revocato ai positivi: come ottenerne uno nuovo?

La procedura per ottenere un nuovo Green pass, dopo la revoca, è completamente automatica. Non bisognerà recuperare il vecchio certificato, ma basterà semplicemente generarne uno nuovo. L'attestato di guarigione dal Covid, infatti, dà diritto a un Green pass "rafforzato" - come quello che si ottiene con la vaccinazione - che di fatto diventa il nuovo certificato utile per accedere a tutti i servizi per cui è obbligatorio. Dopo l'avvenuta negativizzazione, il Green pass sarà generato entro il giorno seguente l'emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sulla certificazione stessa.

Come scaricare il nuovo Green pass

Le modalità per generare il nuovo Green pass sono le solite tre. Sul sito Dcg.gov.it (con la tessera sanitaria o con l’identità digitale Spid o Cie); scaricando le app Immuni o Io; sul sito del proprio fascicolo sanitario elettronico della Regione di riferimento. Chi non ha un computer o uno smartphone, può chiedere aiuto al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al farmacista.

Il recupero del certificato con il sito Dgc.gov

Si può entrare sul sito dgc.gov.it e usare due sistemi: o autenticarsi con le credenziali Spid o Cie oppure con la tessera sanitaria (servono le ultime 8 cifre del numero identificativo, la data di scadenza, i codici univoci del tampone o del certificato di guarigione, oppure il codice autorizzativo Authcode che è stato ricevuto via e-mail o sms).

Recupero del certificato dalla App immuni

Nell'app Immuni, scaricabile gratuitamente, è possibile andare direttamente nella sezione “Eu digital Covid certificate” e recuperare il documento inserendo le ultime 8 cifre della propria tessera sanitaria, la sua data di scadenza, uno dei codici ricevuti con tampone, certificato di guarigione o con il codice autorizzativo Authcode.

Recupero del certificato dalla App Io

Nell'app Io, scaricabile gratuitamente, il certificato è immediatamente visibile e resterà disponibile nella sezione messaggi.

Recupero del certificato tramite fascicolo sanitario elettronico

Ogni Regione mette a disposizione il suo Fascicolo elettronico, una piattaforma dove, tra l’altro, è possibile inserire i propri documenti sanitari. Da qui basta accedere con le identificazioni previste e si può scaricare il Green pass.