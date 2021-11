Green pass, cambia la sua validità? Ipotesi 6 o 9 mesi. Toti: «Chiesto un incontro al governo»

Green pass, quanto deve durare? Come cambia la validità? Il dibattito è aperto. «In un momento in cui i contagi stanno crescendo è importante avviare in tempi rapidi, entro 72 ore, un confronto con il Governo. In Conferenza delle Regioni ho chiesto che la divisione del Paese in zona gialla, arancione o rossa, valga soltanto per i non vaccinati», afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti a proposito della possibilità di una nuova attuazione del certificato verde.

«Il 90% degli italiani non può essere tenuto in scacco da un 10% che non comprende l'importanza del vaccino. I vaccinati invece potranno continuare ad organizzare la propria vita, il lavoro, la socialità». In questo momento «non è possibile mantenere un atteggiamento attendista, bisogna anzi dettare norme chiare per affrontare questa fase della pandemia, tutelando la salute dei cittadini e consentendo all'economia di continuare la sua fase di crescita dopo aver attraversato una grave crisi», dice poi Toti.

«Questo è il momento in cui si programmano le vacanze di Natale e tutta la macchina economica che vi gira intorno, soprattutto dobbiamo dare la certezza ai lavoratori di tutti questi settori che il paese non richiuderà», aggiunge il governatore ligure. Intervenendo alla Conferenza delle Regione il presidente della Liguria ha anche detto: «I numeri ci dicono che il 90% delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati. E' quindi, in primis, una questione di protezione delle persone, oltre che della ripartenza dell'economia e di una pressione ospedaliera».

Validità del Green pass, che succede?

I LIMITI - «Una riduzione della validità del Green pass a 6 o al massimo 9 mesi, ritengo sarà ragionevolemente il nuovo limite», detto invece all'Adnkronos Salute Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. La riduzione del Green pass «a 9 mesi o a 6 mesi, come si deciderà in base ai numeri della pandemia, diventa un atto logico quando si conferma che il terzo livello di protezione del vaccino anti Covid, quello della trasmissione del virus, diminuisce progressivamente dopo i 6 mesi. E la protezione che si pensava di avere è effettivamente ridotta».

In questo quadro «la misura diventa logica. E credo che si metterà mano a questo». «Personalmente sono favorevole alla riduzione a 6 o 9 mesi, ma, ribadisco, dobbiamo vedere i dati epidemiologici. Sono questi a guidare le scelte», ha detto Rasi, sottolineando che «qualche mese fa si è introdotto il concetto di rischio calcolato che sta funzionando molto bene. Il grosso problema è che va ricalcolato sempre in base all'evidenza della circolazione virale».

Ricordiamoci che anticipare è meglio che rincorrere. Accelerare la terza dose è utile, ma non basta. Torniamo allo smart working, ovunque sia possibile, e facciamo controlli più stringenti su eventi e luoghi al chiuso. Sennò ci toccheranno provvedimenti più duri da affrontare. — Tommaso Nannicini (@TNannicini) November 18, 2021

EUROPA - «La Commissione europea sta preparando un aggiornamento sulla raccomandazione sulla libertà di movimento e questo includerà elementi sulla validità dei certificati di vaccinazione Covid (green pass)». Il documento «sarà presentato presto». Lo ha detto un portavoce dell'Esecutivo comunitario, ricordando che il regolamento del certificato Covid ha la durata di un anno e che si «sta già valutando una sua estensione».

L'Ue non nasconde «preoccupazioni» sulla risalita dei contagi ma ribadisce che la strategia europea sui vaccini «è stata un successo». «La più importante misura è vaccinarsi e al tempo stesso bisogna mantenere misure di sicurezza come la mascherina o il distanziamento. La pandemia non è statica e noi dobbiamo adattare le nostre risposte», spiega il portavoce della commissione Ue Eric Mamer nel briefing. «L'aumento dei casi è principalmente causato dal contagio di persone non vaccinate. Il messaggio resta chiaro: vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi», sottolinea un altro portavoce, Stefan de Keersmaecker.