Green Pass, Sileri: «Dovrebbe essere esteso a un anno, ma solo per chi ha avuto due dosi»

Si va verso l'allungamento della validità del green pass. Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri «per i vaccinati dovrebbe essere esteso a 1 anno, è molto verosimile che la protezione duri per quel periodo. L'estensione però dovrebbe essere limitata a chi ha fatto le due dosi di vaccino». Lo ha sottolineato a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1.

Il nuovo calendario delle riaperture

Sulla possibilità che si salvi il vaccino 'made in Italy' ReiThera contro Covid-19, dopo lo stop ai finanziamenti deciso dalla Corte dei Conti, «è chiaro che una soluzione dovrà essere trovata e quindi immagino ci si stia pensando, ma è in fieri. Il vaccino 'fatto in casa' è un'opportunità per il Paese».

