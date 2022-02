Green pass, dove saranno i primi allentamenti? Dai locali al lavoro, le novità in arrivo da marzo

Ci siamo, o quasi, con la fine delle restrizioni. Dichiarazione dopo dichiarazione e decreto dopo decreto, stiamo arrivati ad un progressivo allentamento delle misure. Anche se ancora non c’è un cronoprogramma ufficiale, proviamo a mettere in fila le date:

Il 1° marzo finisce l’obbligo di quarantena per coloro che arrivano in Italia dai Paese extra Ue. Per tutti, turisti ma non solo, basterà esibire un certificato dì vaccinazione o un test negativo. Sempre dal 1° marzo aumenta la capienza negli stadi al 75% e palazzetti sportivi dove arriva al 60%.

Dal 10 marzo potranno tornare a vendere gelati e patatine nei cinema e teatri. Nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, si potrà tornare a consumare cibo e bevande anche se al chiuso. Riaprono anche gli ospedali alle visite dei ricoverati da parte dei familiari.

Dal 31 marzo finisce lo stato d’emergenza e quindi decade tutto il sistema dei colori e le regole sulle quarantene che hanno “perseguitato” insegnanti e genitori. Scade anche l’obbligo delle mascherine Ffp2 in classe e il Green pass rafforzato non sarà più obbligatorio per tutto ciò che si fa all’aperto.

Il 1° aprile cambia anche lo smart working che torna alla sua regolamentazione originaria. Non può essere più imposto dal datore di lavoro nè preteso dal lavoratore.

