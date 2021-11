Green pass, sospeso l'obbligo al Parlamento Europeo: la decisione del tribunale dopo il ricorso di alcuni eurodeputati

Il Green pass non sarà più richiesto per accedere al Parlamento Europeo. A riferirlo è l'agenzia di stampa Belga, secondo cui la decisione di sospendere «temporaneamente» l'obbligo del lasciapassare sarebbe avvenuta dopo il ricorso di alcuni eurodeputati.

Green pass, obbligo sospeso «per l'accesso agli edifici»

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA D'Amato: «Serve la quarantena dall'Est... IL CASO Green pass per spingere le terze dosi L'INTERVISTA Ricciardi: «Green pass solo ai vaccinati» VIDEO No green pass, il corteo sfila nel Centro di Milano

«Il presidente del tribunale dell'Unione europea ha deciso di sospendere temporaneamente l'imposizione del Green Pass per l'accesso agli edifici del Parlamento europeo». Lo riferisce l'agenzia di stampa Belga, precisando che «alcuni eurodeputati e il personale del parlamento europeo avevano presentato ricorso contro tale imposizione».

L'agenzia Belga precisa che il «presidente del tribunale Ue emetterà una seconda decisione nelle prossime settimane sulla richiesta di sospensione definitiva» dell'uso del Green Pass al Parlamento europeo. Fonti ben informate del Parlamento europeo contattate dall'Ansahanno precisato di non essere al momento a conoscenza di quanto deciso dal presidente del Tribunale Ue e di non avere ricevuto nessuna comunicazione in merito, considerato il fine settimana e la festività domenicale. Un ulteriore aggiornamento potrebbe avvenire nella giornata di lunedì, precisano le stesse fonti.