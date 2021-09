Green pass, i sindacati: «Dal governo obbligo pubblico-privato». Via libera dal Senato al decreto con 189 sì: è legge

Mercoledì 15 Settembre 2021, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 18:42

​Green pass, via libera dal Senato al decreto con 189 sì: è legge. E i sindacati anticipano gli esiti dell'incontro con il governo a Palazzo Chigi: «Da governo obbligo pubblico-privato». Via libera definitivo dall'Aula del Senato, dunque, al primo dl Green pass che estende l'uso della carta verde per ristoranti, spettacoli e competizioni sportive, mostre, piscine, palestre e proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021. La fiducia posta dal governo al provvedimento ha ottenuto 189 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astenuti. Queste misure diventano legge.

Sindacati: «Da governo obbligo pubblico-privato»

«Il governo ci ha informati che approverà un decreto per rendere il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro pubblici e privati». Lo dice il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri dopo l'incontro a Palazzo Chigi.

«Chiesta la gratuità dei tamponi»

«Abbiamo chiesto la gratuità dei tamponi fino a fine anno». Lo dicono i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, presente per la Cisl, Angelo Colombini. «Il governo ci ha ringraziato del confronto, non ha dato risposte rispetto al provvedimento definitivo, ci auguriamo che tenga conto di queste riflessioni», spiega Landini, aggiungendo che è stato chiesto al governo di valutare eventualmente anche un periodo transitorio.