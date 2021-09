Green pass, Lega vota contro l'obbligo in Commissione. Letta: «Sono fuori dalla maggioranza»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 20:51

Green pass, Letta attacca Salvini: «La lega oggi in Parlamento ha votato contro il Green pass insieme a Fdi, in una giornata in cui le forze dell'ordine e tutto il sistema hanno garantito che l'applicazione del green pass, che la Lega ha votato in Cdm, potesse funzionare. Questo è inaccettabile, è incompatibile con lo stare al governo». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla festa dell'Unità a Bologna. «Mi chiedo con quale coraggio si possa stare al governo raccontando agli italiani una posizione schizofrenica. Noi chiediamo un chiarimento, non è possibile che questo governo vada avanti con una situazione incredibile per quel che riguarda gli atteggiamenti della Lega. Continua l'ambiguità delle forze politiche di destra, un'ambiguità fatta di ammiccare e strizzare l'occhio».

Lega: per fortuna c'è Draghi

«È Letta che vive fuori dal mondo! Chiedere tamponi salivari gratuiti per gli italiani è buon senso, perché dire di no? Chiedere garanzie per lavoratori e imprenditori, chiedere la scuola per tutti gli studenti, difendere lavoratrici e lavoratori, poliziotti e insegnanti, è buon senso. Su 900 emendamenti migliorativi presentati dalla Lega ne verranno accolti, forse, 2. PD e 5Stelle ragionano come se al governo ci fosse ancora Conte ma, per fortuna, adesso c'è Draghi». Così fonti della Lega.

Il voto in Commissione alla Camera

Claudio Borghi della Lega, Fdi e gli ex M5s hanno votato in commissione affari sociali della Camera alcuni emendamenti all'ultimo dl Covid che bocciano il green pass, emendamenti che non passano perchè - come spiega lo stesso Borghi- c'era «una larga maggioranza trasversale a favore» della misura. Ma è quanto basta aper accendere la miccia nella maggioranza, con il Pd e Cinquestelle che attaccano la Lega.

Salvini: se Stato impone il Green pass grantisca tamponi gratis

«Se lo Stato impone il Green Pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana, in un momento già economicamente difficile. Vediamo se PD e 5S voteranno a favore in Commissione.Non si tratta di essere no vax o no Green Pass - ho sia l'uno che l'altro - si tratta di aiutare milioni di italiani in difficoltà. Non tutti trovano 24.000 euro nella cuccia del cane». Lo dice Matteo Salvini.