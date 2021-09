Green pass, Letta: «Estenderne l'uso per ripartire in sicurezza»

Domenica 5 Settembre 2021, 13:35

"Noi sosteniamo il governo Draghi convintamente nell’estensione del green pass e degli obblighi vaccinali là dove è necessario, perché la serietà dell'applicazione delle regole vuol dire essere in grado di ripartire in sicurezza". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. "Dobbiamo essere tutto seri, tutti responsabili, nessuno giochi, non si può essere per il green pass e contro, si dicano parole di chiarezza". Per Letta "l'intero Paese deve lottare contro il virus e non contro il green pass"