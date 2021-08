Giovedì 26 Agosto 2021, 10:46

Dal 1° settembre l'uso del Green pass sarà esteso. L'obbligo della certificazione verde sarà valido anche per trasporti, scuola e università. Le regole del decreto approvato il 6 agosto scorso dovranno essere perciò seguite a partire da chi viaggia in aereo, treno, bus, traghetti e navi.

Green Pass, validità verso proroga da 9 a 12 mesi anche per i guariti dal Covid

Green pass obbligatorio per trasporti, scuola e università

Le nuove obbligatorietà riguardano anche il personale della scuola e dell'università (e anche per gli studenti degli atenei). Misure che vanno ad implementare quelle già in vigore da agosto, ovvero l'obbligo di certificazione verde per per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi. Ecco i dettagli delle novità in arrivo la prossima settimana.

TRASPORTI

Dal prossimo mese sarà obbligatorio mostrare il Certificato anti-Covid su tutti i trasporti a lunga percorrenza. E dunque per i treni Intercity o Frecce, per i voli, per le navi o i traghetti che collegano più Regioni, per i Bus a lunga percorrenza. Non sarà necessario avere il Pss per gli autobus o le metropolitane della città.

SCUOLA

Il Green pass diventa obbligatorio per tutto il personale scolastico, dunque non solo per i professori ma anche per gli impiegati, i bidelli e tutti coloro che nella scuola ci lavorano. I soggetti fragili che non si possono vaccinare per motivi sanitari avranno diritto a tamponi gratuiti.

UNIVERSITA'

In ambito universitario la Certificazione obbligatoria riguarda anche gli studenti oltre ai docenti e al personale amministrativo.

GLI OBBLIGHI DAL 6 AGOSTO

Già dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio per molte attività. E' necessario per entrare al ristorante al chiuso, per entrare nei musei , nelle palestre nei centri benessere e per partecipare a fiere e convegni. Il Certificato è obbligatorio anche per le mense lavorative.

COME SI OTTIENE IL PASS

E' facilissimo. I vaccinati possono scaricarlo collegandosi al sito www.dcg.gov.it o tramite le app Io e Immuni e vale nove mesi che saranno estesi a 12 fra poco. Si può ottenere anche tramite tampone molecolare o rapido ma in questo caso vale solo 48 ore.