Sabato 31 Luglio 2021, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 19:34

Green pass, cosa fare se non arriva l'sms? Come scaricare il codice da soli? E l'authcode si può recuperare in caso di smarrimento? Ecco tutte le risposte: è ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'sms o l'email, recuperare l'authcode in autonomia. Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Vacanze 2021 tra disdette e rinvii: fa paura la variante Delta (e gli stranieri sono pochi)

Bollettino coronavirus 31 luglio: oggi 6.513 contagi (777 in Lombardia) e 16 morti. Terapie intensive 214 (+13 in 24 ore)

Come scaricare il Green pass

Una volta ottenuto l'authcode si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con a app Immuni. Lo comunica il ministero della Salute.

Anche i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell'authcode.

Semplice caro Sgarbi

Visto che il green pass ha convinto, tanti indecisi (ed è un fatto) a vaccinarsi e:

1 - probabilità di contagiarsi per un vaccinato è più bassa

2 - durata della contagiosità e delle conseguenze per un vaccinato è più bassa

Ti basta come utilità?? — Francesca Cosentino (@FrancescaCose) July 31, 2021