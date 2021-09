Green pass, Franceschini a Draghi: «Ora aumentare capienza al 100% per cinema, teatri e concerti»

Giovedì 9 Settembre 2021, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19:06

La rinascita degli spettacoli può passare anche per il Green pass. Dopo i numeri positivi dell'affluenza di pubblico nei Musei incoraggiato soprattutto dalla sicurezza del certificato vaccinale (un balzo in avanti soprattutto nei cosiddetti musei top 30 cresciuti significativamente rispetto a ferragosto 2020), il ministro della Cultura Dario Franceschini guarda anche al palcoscenico e al grande schermo. E la richiesta-appello vola direttamente al premier Mario Draghi. «Con il Green pass si può aumentare la capienze di cinema, teatri e concerti», è la richiesta portata avanti dall'inquilino del Collegio Romano.

Franceschini: più ampio uso delle capienze degli spazi

«Vi chiedo di valutare la possibilità di regolare l’accesso a cinema, teatri e sale da concerto e la partecipazione a spettacoli dal vivo prevedendo, per gli spettatori, il requisito del possesso di “green pass” valido e, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina per la durata dell’evento, di considerare altresì la possibilità di rivedere le misure di distanziamento interpersonale, consentendo un più ampio uso delle capienze degli spazi».

Green pass valido 12 mesi (dopo la seconda dose) e ok ai tamponi salivari

Riflessioni e strategie (numeri alla mano) sono al centro della lettera che il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha scritto al Presidente del Consiglio Draghi, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui viene citato espressamente l’ordine del giorno a prima firma dell'onorevole Nitti, approvato oggi dal Governo, che impegna l’esecutivo «a valutare, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, gli effetti applicativi anche al fine di prevedere attraverso successive iniziative normative, con l’adozione del green pass, il superamento dell’attuale contingentamento delle capienze per gli spettacolo sia all’aperto che al chiuso fino al 100% delle capienze».