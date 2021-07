Green pass e bambini, le regole: obbligatorio dai 12 anni per locali ed eventi. Tampone ok dai 6 anni

Sabato 24 Luglio 2021, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Tutti coloro che dal 6 agosto in Italia vorranno andare al bar o al ristorante (al chiuso), al cinema o al museo, oppure partecipare ad eventi con pubblico, dovranno obbligatoriamente possedere il Green pass. Ma come funziona per i bambini? L'obbligo di certificazione verde per accedere a locali ed eventi scatta dai 12 anni, ovvero l'età a partire dalla quale è possibile vaccinarsi contro il coronavirus. Ciò vuol dire che i minori dai 12 ai 17 anni possono ottenere il Green pass proprio come i maggiorenni, con le stesse modalità: tampone negativo, certificato di avvenuta guarigione, o vaccino.

Più articolate le regole per i minori sotto i 12 anni. L'età minima per ottenere il Green pass è 2 anni, ma fino ai 6 anni non è necessario fare il tampone per richiedere la certificazione. Dai 6 anni in poi, invece, per il Green pass serve un tampone negativo o la certificazione di avvenuta guarigione. Fino al compimento dei 12 anni, in ogni caso, il Green pass resta un documento facoltativo, non obbligatorio per accedere a tutta quella serie di luoghi o attività in cui è richiesto. Per gli spostamenti internazionali le regole variano a seconda del Paese.

Green pass e bambini: le regole