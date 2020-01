Green Deal, mille miliardi Ue per l'ambiente. Gentiloni: «Fondi verdi aiuteranno anche l'Ilva»

Green Deal, il piano di investimenti della Commissione Europea «mobiliterà almeno mille miliardi» di euro «di investimenti sostenibili nel prossimo decennio». Lo assicura il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. «Il bilancio Ue - continua Dombrovskis - aggiungerà fino a circa la metà della cifra e utilizzerà anche la leva finanziaria (investimenti privati favoriti da investimenti o garanzie pubbliche, che mitigano il rischio, ndr)».

Gentiloni: «Per l'Italia centinaia di milioni». Il Meccanismo Ue per una transizione giusta «può certamente riguardare l'Ilva, la Puglia e la zona di Taranto è la tipica manifestazione, come il Nord della Macedonia o altre di regioni europee, dove è necessaria la transizione a energie che usano meno intensamente il carbone. Questo non vuol dire che problemi dell'Ilva saranno risolti dal Just transition fund»: così il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni risponde a chi gli chiede se i fondi Ue per il Green Deal potranno aiutare anche l'ex Ilva. «Per l'Italia si parlerà di centinaia di milioni». Lo ha detto il commissario Paolo Gentiloni rispondendo a chi gli chiedeva quanto andrà all'Italia dei 7,5 miliardi del Fondo di transizione giusta per l'economia verde. «Credo che dobbiamo avere tutti chiaro che il problema è di innescare un meccanismo virtuoso - ha aggiunto -: se pensiamo che soltanto con i denari aggiuntivi di questi 7,5 miliardi noi risolviamo i problemi della transizione ambientale credo che faremo un grave errore».



