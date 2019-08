Salvini: «Ci sarà un monocolore del Pd, Conte è dei dem»

Prende la parola Matteo Salvini. «Il mio un errore? È così se lo si considera in base alle logiche della vecchia politica. Io non pensavo che ci sarebbero stati dei parlamentari renziani che invece di andare alle elezioni avrebbero votato anche per il governo di Pippo e Topolino», ha detto il ministro dell'Interno al Tg1. «Ci sarà un monocolore del Pd, perché Conte è del Partito Democratico. E hanno chiesto pure un vicepremier. Mi dispiace per questo cambiamento»

«Ha vinto Renzi che sta rientrando dalla finestra», dice Salvini a Stasera Italia su Rete4. «Ditemi cosa hanno in comune Renzi e Di Maio, che si sono insultati per dieci anni», rimarca il leader della Lega che poi scandisce: «Prima o poi il conto arriva, non possono scappare per sempre dal voto». Quanto al botta e risposta tra ex alleati sull'offerta della Lega a Di Maio di fare il premier, Salvini dice: «Non ho sentito Di Maio in questi giorni, perché non inseguo nessuno. Non starò lì a polemizzare».

