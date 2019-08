​Governo, Ruocco: «Adesso ci affidiamo a Conte e al suo buon senso»

Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera in quota M5S, chiede che sia Conte a portare avanti la trattativa. E non Di Maio. Dice la parlamentare grillina a Il Messaggero: "Mi fa piacere il sì del Pd al premier Conte e ci affidiamo a lui e al suo buonsenso per il buon esito della trattativa". Di Maio dovrebbe fare un passo indietro in questo momento? Risponde Ruocco: "Con Conte non dovrebbero esserci ostacoli, dobbiamo concentrarci sui programmi: questa è l'intenzione di tutti. Il premier sarà una garanzia".



Ultimo aggiornamento: 13:43

