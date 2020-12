Salvini e Meloni rilanciano il centrodestra: «Con noi italiani più sereni, governo tolga il disturbo»

«Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa convocata in Senato dal centrodestra. «A palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e degli italiani. Se ci fosse questa squadra a gestire questa fase gli italiani sarebbero più sereni», ha aggiunto Salvini, per il quale «prima questo governo toglie il disturbo, meglio sarà per gli italiani».

Giorgia Meloni ha confermato la sua unità d'intenti con Salvini: «Ne parleremo, confido che noi si lavori compatti, importante ribadire che non esiste uno scenario in cui si va con altri, noi siamo fatti per governare insieme». E ha aggiunto: «Al governo diciamo: noi non trattiamo. Non partecipiamo a nessuna mangiatoia allestita sulla pelle degli italiani. È un avviso ai naviganti...».

