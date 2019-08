Governo, in corso a Roma vertice M5S decisivo: il nodo Di Maio vicepremier

È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Alessandro Di Battista e Alfonso Bonafede seguono "in collegamento" il vertice. Si tratta dell'appuntamento della svolta.

Governo Conte, un percorso tracciato dal quale Di Maio e Zingaretti non riusciranno a sfilarsi

Il M5S deve decidere come comportarsi con il premier Giuseppe Conte e soprattutto cosa fare con l'alleanza con il Pd, pronta a essere testata su Rousseau nei prossimi giorni. I capigruppo stanno riferendo a Di Maio la posizione di Conte. Sul tavolo c'è il nodo del vicepremier che i vertici del M5S rivendicano per il capo politico Di Maio.



Ultimo aggiornamento: 17:24

