Il cardinale Parolin: «Meloni donna molto determinata che sa quello che vuole»

Città del Vaticano – Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, rinnova gli auguri al governo Meloni e ricorda quando, a giugno, ha avuto modo di conoscere la neo premier durante un colloquio riservato al di là del Tevere. «Mi ha colpito. Ho avuto l'impressione di una donna che sa quello che vuole ed è determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Mi ha colpito tanto la sua determinazione».

C'è già una data per l'udienza tra Giorgia Meloni e Papa Francesco?

«L'incontro col Papa ci sarà, è normale. Ma al momento non c'è nulla, del resto il governo si è appena formato. Ma ci sarà ovviamente»

Ci sono tanti cattolici nel nuovo governo...

«E a noi fa piacere che ci siano tanti cattolici. Ma noi diciamo a tutti i politici che occorre guardare alla gente, ai problemi e che facciano di tutto per risolverli anche perchè stiamo vivendo un tempo tanto difficile. L'impegno della politica è uguale per tutti, cattolici e non cattolici, significa mettersi a servizio. Naturalmente per il politico cattolico ancora di più visto che si richiama alla visione cristiana della vita che, in ultima analisi, implica mettersi a servizio e dare risposte alla gente».