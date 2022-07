Crisi di governo, Draghi incontra Letta e Salvini riunisce i ministri della Lega

Domani il premier Mario Draghi sarà in Parlamento per le sue comunicazioni che saranno seguite dalla discussione e dal voto nominale sulle risoluzioni di fiducia. Si comincerà al Senato, poi si andrà alla Camera. I dem e i renziani avevano chiesto che si partisse da Montecitorio (lì i grillini governisti sono di più) e la richiesta era stata appoggiata dal capogruppo M5s Davide Crippa che non è intenzionato a far cadere il governo Draghi (e ha stracciato il contratto a Rocco Casalino). E come lui la pensa una pattuglia nutrita di oltre venti parlamentari M5S. Il movimento fondato da Grillo e Casaleggio vive uno dei momenti più difficili in assoluto: mai come in questa fase il partito è diviso in correnti e bande contrapposte su tutto. C'è chi dice che non si capisce come non si possa votare la fiducia al governo, come Crippa, e c'è chi sogna un movimento guidato da Di Battista e Raggi mentre si improvvisa uno scouting fra gli espulsi e le vecchie glorie per rimpiguare le file dei falchi (il senatore Gabriele Lanzi sostiene che ci sarebbero nuovi arrivi a Palazzo Madama).

Governo, domani il giorno della fiducia

Ore 10.50 Un'altra deputata M5S, Rosalba Cimino, dichiara che voterà la fiducia a Draghi - «Se il Movimento non lo farà lascio il partito», dice Cimino. «Ormai mancano pochi mesi alla fine della legislatura, è giusto fare la legge di bilancio e non mettere il paese in crisi con l'esercizio provvisorio», dice all'AdnKronos.

Ore 10.15 Letta vede Draghi - Il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina è stato a palazzo Chigi, a colloquio con il premier Mario Draghi.

Ore 10.10 Salvini riunisce i ministri - È iniziata alla Camera la riunione di Matteo Salvini con ministri, sottosegretari, capigruppo e vicesegretari della Lega.

Meloni e i sospetti di FdI su Lega e Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo»

Ore 9.50 Alemanno (segretaria d'Aula M5S) «Voterò la fiducia a Draghi senza dubbio» - «Se il presidente Draghi chiederà la fiducia delle Camera, io la accorderò senza dubbio. Oltre un anno fa, in piena crisi pandemica, ho approvato la formazione di un governo di unità nazionale. Non smetterò di sostenerlo oggi di fronte a un'emergenza sociale, se possibile, ancora più critica». Lo dice Maria Soave Alemanno, deputata del M5s, alla Gazzetta del Mezzogiorno. È «sbagliato rivolgersi esclusivamente alla pancia del proprio elettorato o perdersi in strategie politiche oggi più che mai fuori luogo. Considerando questo punto di vista, mi chiedo: chi sta davvero tradendo qualcuno?», dice tra l'altro la deputata 5 stelle.