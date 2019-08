Governo, alle 14 incontro M5S-Pd: vertice al Nazareno tra i big Dem

Il primo contatto fisico tra M5S e Pd è in programma oggi pomeriggio alla Camera alle 14. Non ci sarà lo streaming, come nel 2013. La delegazione PD sarà composta dai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, più i vicesegretari Paola De Micheli e Andrea Orlando.

Ancora da puntellare quella del M5S che al momento prevede solo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Di Maio ragiona ancora non ha chiuso la squadra che rappresenterà i grillini. Non è stata fissato però quello che potrebbe essere l'incontro risolutorio: il faccia a faccia tra Di Maio e Zingaretti. I rispettivi staff sono in contatto e potrebbe esserci già oggi.



Intanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti è giunto intorno alle 8,40 nella sede del partito dove stanno giungendo gli altri dirigenti Dem, tra cui il presidente Paolo Gentiloni, la vicepresidente Anna Ascani, il vicesegretario Andrea Orlando e il tesoriere Luigi Zanda. Da parte loro nessun commento sull'incontro dei capigruppo di M5s e Pd previsto nel pomeriggio.

M5S e Pd, «mi aspetto che si mettano d'accordo perché si sta creando un asse politico, una conventio ad excludendum della Lega. Il M5S è uscito con le ossa rotte da un'esperienza di Governo con molte ombre e poche luci e la sinistra ha interesse a mettere in frigorifero la Lega di Salvini che si avviava a trionfare alle elezioni sopra al 38%». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti stamani a Agorà estate su Rai3. «Gli slogan del segretario Zingaretti e del leader politico Di Maio tutto sommato sono abbastanza generici - ha concluso -, dietro si può trovare qualsiasi accordo o motivo di divisione».

