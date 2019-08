Governo, l'asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio

ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di Beppe Grillo e Roberto Fico per un Conte bis è fortissima. Un asse, tra il fondatore e il presidente della Camera che, se dovesse andare a dama con un accordo con il Pd, avrebbe una prima conseguenza: «Per Luigi e i suoi fedelissimi non ci sarà trippa per gatti nella squadra di governo», dicono importanti big ortodossi grillini. Che significa? Semplice: «A quel punto il rinnovamento chiesto dal Pd andrebbe a scagliarsi contro i ministri più vicini a Luigi, Fraccaro e Bonafede, a partire dal nostro capo politico che non potrebbe continuare a essere vicepremier e bis-ministro». Ecco perché nella pancia del M5S c'è il sospetto che Di Maio possa far saltare l'accordo. Ampi strati dei gruppi parlamentari ne sono convinti. «Forse è un colpo di coda». Quando in serata trapela la possibilità che oggi ci sia un incontro ai vertici tra Di Maio e Salvini, il timore si fa ancora più pesante tra i pentastellati.

LE CHAT«l'Italia non può aspettare il Pd» come un clamoroso ritorno con la Lega. Ma poi il fatto che il vicepremier sia costretto a citare Conte frena le dietrologie. Tuttavia a nessuno sfugge un particolare non da poco: «Con Salvini Di Maio sarebbe premier». Ecco perché domenica sera le chat ribollono. C'è anche chi sostiene che in questa partita solitaria il capo politico pentastellato possa aprire a «un nome terzo» come premier giallorosso per tutelare poi se stesso in ottica di governo. Questo scenario ha una complicazione: l'unico modo al momento per far digerire alla base l'intesa con il Nazareno è in caso di Conte-Bis. «Solo così Rousseau potrebbe darci input positivi: altrimenti il voto diventerebbe complicato». Gli ultimi nodi, quelli più importanti, saranno sciolti questa mattina. Alla Camera è in programma una riunione ristretta dei vertici M5S con i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli e i 14 capigruppo delle commissioni. La presenza di Beppe Grillo era esclusa fino a ieri sera, al contrario di quello di Davide Casaleggio. Potrebbe essere dunque il giorno del sì. E dell'ultimo mandato pieno a Di Maio per chiudere con Zingaretti (in serata potrebbe esserci un incontro tra i due). In queste ore il leader pentastellato si concede una battuta a proposito dei veti di Zingaretti nella squadra di governo: «Allora gli chiedo di dimettersi da presidente della Regione. Sarebbe singolare porre veti personali a chi conduce una trattativa».

Su «Luigi» pesa appunto l'intesa tra Fico e Grillo su Conte. Il presidente della Camera di prima mattina si sfila da Palazzo Chigi. «Da rappresentante delle istituzioni più che da esponente del M5S», racconta chi lo frequenta tutti i giorni. Un passo indietro, nonostante le avances del Pd, in virtù del rapporto «ottimo» con Conte. Dopo questi passaggi pubblici c'è un contatto telefonico tra Fico e Di Maio. Non si fidano l'uno dell'altro, si sono trovati in fronti opposti molte volte. Ma la pressione di Grillo per bloccare ogni tentativo di far deragliare il treno giallorosso è fortissima. Il fondatore rilancia un post per ribadire che Conte ha «i requisiti fondamentali». In una giornata così c'è da segnalare Paola Taverna che dice «no al voto subito» e «no a un ritorno con la Lega» altrimenti «ci estinguiamo». C'era una volta l'odiato Pd.

