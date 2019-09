"Grazie di tutto, è stato faticoso ed entusiasmante", I saluti via WhatsApp dei portavoce uscenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E arrivò il momento dei saluti. I ministri leghisti del governo giallo-verde, a partire da Matteo Salvini, si sono già congedati dai dipendenti dei loro ministeri. Oggi è arrivato il momento di lasciare anche per alcuni pentastellati che non sono stati riconfermati. E, assieme ai ministri, salutano anche uomini di fiducia e portavoce. Negli ultimi anni gli uffici stampa hanno usato molto WhatsApp, creando chat in cui hanno inserito tutti i giornalisti che seguivano il ministro di turno, e i saluti dei diversi portavoce ai colleghi arrivano proprio attraverso il servizio di messaggistica."E' stato faticoso, interessante, divertente - scrive qualcuno - grazie di tutto". "Non vi martellerò più con i miei comunicati - scrive qualcun altro - a presto!". E via così di aluto in saluto. Ma potrebbe essere pure un arrivederci: molti dei capi uffici stampa, infatti, sperano in una ricoferma da parte dei nuovi arrivati.