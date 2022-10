Giovedì 13 Ottobre 2022, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 20:38

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Ma la sua elezione spacca la maggioranza e l'opposizione. Con buona pace di Matteo Salvini che aveva definito il voto per la presidenza come «l'occasione per dare mostra di compattezza, lealtà e unità». Alla Camera, invece, terza fumata nera. E si fa strada il nome di Lorenzo Fontana. L'unica cosa certa, al momento, dichiara Berlusconi, è che il suo braccio di ferro per portare Licia Ronzulli nella squadra di governo finisce qui. «Ma questo non va bene - aggiunge - perché è sbagliato mettere i veti». Ma quando si formerà il nuovo governo Meloni? Ecco un possibile timing dei lavori del Parlamento fino alla costituzione dell'esecutivo.

14 ottobre. Si elegge il presidente della Camera. Richiesta da parte dei presidenti delle Camere ai deputati e ai senatori di scegliere entro 48 ore il gruppo parlamentare a cui appartenere.

16 ottobre. Scadenza del termine per la scelta del gruppo parlamentare da parte di deputati e senatori.

17 ottobre. Convocazione da parte dei presidenti delle Camere dei gruppi parlamentari per la loro costituzione, con relativa elezione dei rispettivi presidenti.

18 ottobre. Eletti i presidenti delle Camere ed i rispettivi capigruppo ci sono tutti i soggetti con cui il presidente della Repubblica interloquisce per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Da questo momento è possibile avviare le consultazioni. Il Senato tiene la sua prima capigruppo.

19 ottobre. Ore 15, l'Aula del Senato elegge i vicepresidenti, i senatori questori e i segretari d'aula. La Camera dovrebbe tenere la sua prima capigruppo.

20 e 21 ottobre. Consiglio europeo a Bruxelles. Si prevede che la Repubblica italiana sia rappresentata in quella sede dal presidente del Consiglio uscente Mario Draghi.

20 ottobre. Possibile conferimento dell'incarico da parte del presidente della Repubblica di formare un nuovo governo.