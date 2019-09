Provenzano, chi è il Ministro per il Sud

Giuseppe Provenzano, classe 1982, un meridionalista alla guida del Ministero per il Sud. Detto Peppe, economista e politico, siciliano, laurea e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa. Provenzano si occupa di Mezzogiorno e politiche di coesione. Riveste l'incarico di vicedirettore della Svimez, l'associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Fu già capo della segreteria dell'Assessore per l'Economia della Regione Siciliana tra il 2012 e il 2014 nella giunta Crocetta e

consulente del Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando tra il 2013 e il 2014.

Membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, nel 2018 rifiuta la candidatura nelle liste del Partito Democratico perchè in polemica contro il metodo scelto, e perché messo in lista dopo Daniela Cardinale, figlia dell'ex ministro e deputato Salvatore Cardinale. Dopo le primarie del 2019, entra nella Direzione Nazionale

del Partito Democratico. Da giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro.

Ha scritto per Le Ragioni del Socialismo, l'Unità, Il Riformista e HuffPost. È membro del Comitato di redazione della Rivista economica del Mezzogiorno. Con Luca Bianchi poi ha pubblicato «Ma il cielo è sempre più su? L'emigrazione meridionale ai tempi di Termini Imerese. Proposte per il riscatto di una generazione sotto sequestro». Il suo ultimo libro è «La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto».

Ultimo aggiornamento: 17:51

