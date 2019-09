Gianni Morandi e la foto in giallo-rosso: «Riuscirà il governo a fare qualcosa di buono?» Insulti sul web

Maglietta gialla, pantaloncini rossi. È il look di Gianni Morandi per la foto che accompagna su Facebook un suo post 'politicò, ma leggero, come nello stile del cantante, sul nuovo esecutivo. «5 settembre. Giallo e rosso. Riuscirà questo governo a fare qualcosa di buono per gli italiani? Aspettiamo con fiducia ma con altrettanta preoccupazione», scrive Morandi, raccogliendo in poche ore oltre 2.500 commenti. Le reazioni sono di ogni tipo: «Ma non eri del Bologna?», si domanda qualcuno. Mentre altri citano le sue canzoni per dire la propria: «Il colore è bellissimo peccato sono andati a 100 alľ'ora per occupare le poltrone». Oppure: «E se questo fosse quell'uno su mille?». Ma c'è anche chi usa toni meno gentili: «Gianni sono stata tua fan fin da fatti mandare dalla mamma ma oggi io da nonna ti mando a f...».

