Amendola, chi è il nuovo Ministro per gli Affari Ue

Enzo Amendola nasce a Napoli il 22 dicembre del 1973. Arriva al Governo giallorosso come ministro per gli Affari Ue. Fa parte della segreteria del Pd, dove è responsabile Esteri. Eletto deputato, con il Pd, nella scorsa legislatura, ha anche ricoperto l'incarico di sottosegretario agli Esteri con i governi Renzi e Gentiloni.



Amendola ha militato dalla Sinistra giovanile dove, nel 1998, ricorpe l'incarico di responsabile Esteri. Con i Ds è componente della segreteria nazionale e poi segretario regionale del Pd in Campania fino al 2014. Nel Pd è entrato in segreteria nazionale nel 2009, come coordinatore dei segretari regionali, ai tempi di Guglielmo Epifani segretario. Rimane in segreteria anche con Matteo Renzi, sempre responsabile Esteri.