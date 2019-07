Conte: «Non sto vivacchiando, al lavoro su autonomia e fisco». Salta assunzione regionale dei docenti

Vertice lampo a Palazzo Chigi sull'autonomia, nel corso del quale non è arrivata nessuna fumata bianca: tanto che lunedì ci sarà nu nuovo vertice ristretto per risolvere il nodo delle sovrintendenze e del riparto dei fondi.

«Nei prossimi giorni sarò prima a Foggia in Puglia e poi a Campobasso o Isernia per sottoscrivere due contratti istituzionali di sviluppo. Poi andrò in Basilicata e Calabria. Io sto lavorando e non vivacchiando: potete stare tranquilli». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando di star lavorando al progetto sull' Autonomia e ad «un'ampia riforma fiscale, che non è solo un problema di aliquote - dice - ma molto più complesso»​.

Tra le decisioni prese è stato soppresso, a quanto si apprende, l'articolo 12 del testo Stefani sull' Autonomia che prevedeva l' assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega. Si tratta di uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all'ultimo vertice evidenziando una Sentenza della Corte Costituzionale 76/2013. Nel corso della riunione sulle Autonomia è stato soppresso, a quanto si apprende, l'articolo 12 del testo Stefani sull' Autonomia che prevedeva l' assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all'ultimo vertice evidenziando una Sentenza della Corte Costituzionale 76/2013.



