Governo, nuovo giorno importante della crisi di governo che vede impegnati in una difficile trattativa il premier Giuseppe Conte, Pd, M5S e le forze che puntellerebbero la maggioranza. Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullo sfondo che chiedono a gran voce le elezioni. Al via il confronto tra governo e parti sociali sul Recovery Plan. Il premier Conte convoca i sindacati per domani mattina alle 11. Intanto oggi è attesa al Quirinale una delegazione del centrodestra che continua a chiedere le dimissioni di Conte. Prima della salita al Colle ci sarà un vertice di centrodesgra. Il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini invita l'Esecutivo ad ascoltare di più i territori anche sul Recovery e augura che si arrivi al più presto ad una «nuova squadra di governo».

È una tegola che cade sulla strada dei costruttori, fermando i negoziati. E manda in fibrillazione il M5S, «perché va bene tutto, ma a tutto c'è anche un limite», uno degli sms che gira nelle chat dei parlamentari grillini. Il blitz in Calabria contro la 'ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito, rende ancor più complessa la partita dei 'volenterosì, da raccogliere in Senato sotto il simbolo dell'Udc, di fatto costruendo una quarta gamba al governo Conte. Quarta gamba che al momento non c'è, e che trova l'ennesima battuta d'arresto. «Siamo rimasti senza interlocutore, perché di fatto le trattative noi le portavamo avanti con Cesa», dice all'Adnkronos uno dei 'pontierì in prima linea per mettere in salvo il governo. Convinto che il banco sia a un passo dal saltare. «Conte si è speso martedì, per il voto di fiducia in Senato - dice - ma ora è sostanzialmente fermo. Non può aspettarsi che le firme dei senatori 'volenterosì planino spontaneamente sul suo tavolo, deve spendersi in prima persona, chiamarli uno a uno e dare garanzie che al momento non ci sono». Perché dal premier, ma anche da parte della squadra di governo, soprattutto dai ministri in quota M5S, ci sono resistenze fortissime sulla strada del Conte ter. «Ma non si possono fare le nozze coi fichi secchi... -osserva lo stesso 'pontierè - a meno che il presidente del Consiglio non stia battendo un'altra strada». «La speranza è che Iv si spacchi - suggerisce un ministro del governo Conte - e una parte consistente dei renziani torni nelle file del Pd, puntellando la maggioranza nel modo meno traumatico possibile per il governo». In sintesi una guerra di nervi, dove sarà decisivo capire chi cede prima, se Iv o la maggioranza.

Ore 1624, Bettini. «Se in queste settimane riusciamo a consolidare e allargare i numeri avremo maggiore agio nella vita parlamentare, penso alle Commissioni, e allora bene. In quel caso si farà un Conte ter, il premier andrà da Mattarella e faremo quanto necessario. Spero vada così, ma non è detto.... Altrimenti si andrà al voto, che per noi è lo sbocco naturale in democrazia quando sono finite tutte le opzioni». Lo ha detto Goffredo Bettini a «Oggi è un altro giorno» su Rai 1.

Ore 15.30 centrodestra. È appena terminato negli uffici della Lega del Senato un vertice del centrodestra. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, avrebbero fatto il punto in vista dell'incontro di stasera al Quirinale, con il capo dello Stato. Lega, Fi e Fdi sono al Colle dopo le 17. Intanto pranzo relax per Matteo Salvini, che con la fidanzata Francesca è stato avvistato presso il locale di proprietà della famiglia Verdini, a due passi dalla Camera.

Ore 13.15, Salvini. «Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli italiani, la parola passi a loro». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che tra poche ore salirà al Quirinale insieme agli altri leader del centrodestra.

Ore 10.02. M5S. «Chi ha condanne sulle spalle e indagini per reati gravi, perché Cesa non è certo indagato per diffamazione, non può essere un interlocutore». Lo dice, interpellato al telefono, l'esponente M5S Alessandro Di Battista commentando indagini della Dda di Catanzaro che vede coinvolto il segretario dimissionario dell'Udc Lorenzo Cesa.

Ore 12.50, Bellanova (Iv). «Evidentemente era più interessante avere, per il Presidente Conte, il voto dell'ex segretaria di Berlusconi, di chi non riconosce la scienza, dei no vax piuttosto che quello di un forza responsabile che io ho rappresentato». Lo dice ad RTL 102.5 l'ex ministra di Iv Teresa Bellanova. «Conte ha avuto un atteggiamento di chiusura e arroganza, perché io in questi mesi ho lavorato e davvero messo l'anima per le deleghe che avevo e per il contributo che ho cercato di dare come capo delegazione di Italia Viva, non mi sono mai sottratta. Ho svolto con lealtà e onore la mia funzione e mi aspettavo da parte di Conte un maggior ascolto, invece c'è stata chiusura, spesso arroganza fino all'ultimo momento quando gli ho mandato un messaggio per annunciare quello che stavamo andando a fare e non si è degnato neanche di una risposta», aggiunge la Bellanova.

Ore 9.03. Renzi. «Lo spettacolo del mercato allestito a Palazzo Madama è indecoroso. Uno show triste che l'Italia non merita. I 5 stelle sono passati dall»uno vale unò all«uno vale l'altrò. Il Pd, oramai immobile, rinuncia a ogni connotazione riformista. Chiedo a Conte: non telefonare ai senatori, telefona alla Pfizer per sapere perché hanno ridotto i vaccini». Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, in un'intervista a «Avvenire».

