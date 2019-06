Conte a Bruxelles affronta l'Ue sul debito: «Flat tax? Sono più avanti di Salvini»

«I numeri sui nostri conti pubblici li abbiamo noi e sono diversi da quelli di Bruxelles. E sulla flat tax io sono molto ambizioso, forse il pù ambizioso di tutti. Non mi accontento di abbassare un' aliquota, io voglio realizzare un patto fiscale tra fisco e italiani». Lo afferma il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio Ue a Bruxelles. «Ho sempre detto - ha detto Conte - che occorre una riforma forte, complessiva, avanzata del sistema fiscale, non mi accontento di intervenire sull'abbassamento di un aliquota, voglio realizzare un patto tra fisco e italiani, un patto fiscale sulla base di una formula: paghiamo meno ma paghiamo tutti». Rispetto a Matteo Salvini, quindi, «il mio pensiero è forse più avanzato».

«Se la domanda è avete raggiunto un accordo sulle nomine la risposta è non ancora». Ancora Conte a chi gli chiede se anche alla luce degli incontri durati fino alle prime ore del mattino con gli altri leader europei si sia raggiunto un accordo sulle nomine.

LA PROCEDURA

Quello sulla procedura «è un negoziato molto complesso e difficile, non ho mai pensato che ci fosse una strada spianata, anzi mi sono anche meravigliato che a fine anno c'era una particolare sensibilità da parte della pubblica opinione, oggi sembra esserci una valutazione di strada spianata». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. «L'obiettivo è di condurre in porto il negoziato, siamo in una fase in cui vi invito a non isolare singole considerazioni», aggiunge.

«È un negoziato molto difficile e complesso», ha ribadito il premier Conte da Bruxelles sottolineando che «c'è un negoziato che non può che avvenire in termini confidenziali e riservati. Siamo il governo del cambiamento e io cerco di comunicare ma quando c'è un negoziato non posso che rimanere riservato altrimenti si rischia di pregiudicare gli interessi nazionali».

«Non possiamo mettere in campo qui pubblicamente le misure» che si hanno in mente sulla trattativa sulla procedura d'infrazione, «a me interessa che ci sia un approccio costruttivo da parte di tutte le parti che siedono attorno al tavolo e siccome io rappresento l'Italia, coadiuvato dal ministro Tria, sono certo di avere un approccio costruttivo. L'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

«Ho fatto modificare più di un passaggio delle conclusioni» del Consiglio europeo «a partire dal fatto che non c'è alcun entusiasmo per lo stato di avanzamento dei lavori e ho introdotto la formula dell'approccio del pacchetto».

DRAGHI

«Oggi Draghi ha ricevuto gli applausi di tutti all'Eurosummit e ciò mi ha reso molto orgoglioso come italiano. A detta di tutti gli interventi Draghi è riuscito ad esprimere una leadership in momenti anche particolarmente difficile di questo corso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue.

CRISI

Nuovi venti di crisi? «Non è che ogni volta bisogna dipendere da un articolo di giornale, le sorti del governo non dipendono da un'intervista o un articolo: C'è un clima di fiducia, non c'è nessun segnale che si torni indietro, stiamo andando avanti, dobbiamo valutare le proposte concrete, l'obiettivo è tradurle in pratica». Ha detto ancora Conte commentando le parole di Matteo Salvini al Corsera e la replica del M5S.

LA MERKEL

La cancelliera Angela Merkel ha detto di aver parlato con il premier Giuseppe Conte, ma non della procedura d'infrazione contro l'Italia. Lo ha reso noto alla conferenza stampa alla fine del vertice europeo rispondendo ad una domanda dei giornalisti.

