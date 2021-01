Governo diretta, Meloni: «Centrodestra compatto». Salvini: «Alla fine si rimetteranno insieme Pd-M5s e Renzi»

Crisi di governo, oggi altra giornata calda: vanno avanti le consultazioni, oggi ultimo giorno.

Alle ore 16 il programma prevede: Gruppi Parlamentari «Fratelli d'Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC» del Senato della Repubblica e «Forza Italia Berlusconi Presidente» della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Lega - Salvini Premier» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Rappresentanti delle componenti «Idea e Cambiamo» del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e «Noi con l'Italia - USEI - e Cambiamo» del Gruppo Misto della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Alle 17: Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

«Leggo tutti i giorni che il centrodestra è spaccato, che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione dei responsabili. Mi sembra invece che non sia andata così, che Conte si sia dovuto dimettere. Quindi credo che la compattezza del centrodestra sia stata dimostrata dai fatti. Siamo già stati dal presidente della Repubblica e mi pare che la posizione sulla quale siamo tutti d'accordo, sia quella elettorale, perché quella più praticabile e più giusta. Non ho motivo di credere che le cose cambieranno». Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite a Radio Anch'io su Radio Raiuno. «La crisi è ancora aperta dai primi giorni di dicembre, sono due mesi che il governo va avanti con questa pantomima e in due mesi si poteva andare a votare. Attenzione a ritenere impraticabile la soluzione delle elezioni anticipate. In Portogallo come abbiamo visto si è votato». «È ragionevole pensare che oggi il presidente Mattarella ponga la questione del Conte ter - ha proseguito la Meloni - e valuti se da parte di qualcuno di noi nel centrodestra ci sia la disponibilità a sostenere un altro governo Conte. Ipotesi che a me sembra non sia assolutamente in campo. Vediamo come si conclude oggi ma credo ci saranno altri giri di consultazioni. Io spero che alla fine il presidente della Repubblica decida di sciogliere le Camere».

Governo, da Renzi a Berlusconi la partita dei leader tra voglia di elezioni e non-voto

«Al presidente della Repubblica oggi diremo che l'Italia ha fretta e fame di lavoro, salute e scuola. Il centrodestra si è dimostrato serio e compatto, governiamo 14 regioni su 20. Sono contento, nelle differenze di culture e sensibilità». Così il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di Agorà su Rai3. «Potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme, il Pd, il movimento cinque stelle e Renzi. Sono pronto a scommettere, magari lo fanno cambiando tre ministeri», ha detto ancora Salvini. «Un mandato al presidente Fico è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica: a noi andrà bene quello che decide». Lo ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Radio Anch'io su Rai Radio1.

Crisi, ipotesi governo istituzionale, ma prima Fico esploratore

