Governo, crisi in diretta. Renzi: «No soluzioni personali». Europeisti: «Siamo con Conte». Vitali: «Torno con Fi»

Crisi governo Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Oggi Mattarella incontrerà il gruppo Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato, i gruppi Misti del Senato e della Camera e il gruppo Europeisti-Maie-Cd. Poi Liberi e Uguali, Italia Viva e il Pd. Domani toccherà al centrodestra e al M5S. Intanto l'operazione Responsabili si fa sempre più complicata.

APPROFONDIMENTI POLITICA Tasso (Maie): «Possibile unico gruppo europeisti anche alla... POLITICA Tabacci: «Renzi vuole Gentiloni e Draghi? Sì, e magari... POLITICA Cosa serve al Paese/ Ma i veri “responsabili” non pensano... LA STRATEGIA Governo in crisi, il Pd: per noi c’è Conte. Ma si... IL RETROSCENA Governo, l’idea Di Maio spacca M5S. La trincea dei senatori:... IL RETROSCENA Governo in crisi. Conte ter, Renzi alza il prezzo: via Bonafede e... ROMA Direzione Pd, l'arrivo di Andrea Orlando e l'intervento di... I RESPONSABILI Governo, nasce gruppo «europeista» al Senato. No di Lady... LA STRATEGIA Governo, Centrodestra unito al Colle: «Diremo no al... L'INTERVISTA Governo, Lupi: «Il calciomercato del premier ha fallito, senza... POLITICA Governo, Conte: «Ora governo di salvezza nazionale».... IL CASO Governo, crisi al buio: Conte cerca responsabili, ma altri nomi per... POLITICA Romeo (Lega): «Governo Conte è finito, centrodestra... POLITICA Consultazioni, Bonino: «Serve rilancio, no a Conte Ter. Ok a...

Ore 13.30 Causin (Europeisti), «Partito Conte? Non lo escludo». «Il gruppo nasce anche perché il premier Conte è un elemento di attrazione proprio per il rapporto che ha avuto con l'Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo». Lo ha detto Andrea Causin senatore ex Fi e vicepresidente del neonato gruppo Eu-MAIE-CD, in un'intervista a InBlu2000, la radio nazionale DAB della Conferenza episcopale italiana. «Da qui a dire - ha spiegato Causin - che si farà un partito ci sono due anni e mezzo e non è la priorità adesso. Però non escludiamo che da questa iniziativa, che parte in modo tecnico a livello parlamentare, poi possa discendere un'iniziativa politica». «Questo gruppo - ha proseguito Causin - mi auguro nel corso della legislatura possa crescere e poi diventare l'embrione di una politica legata alla figura del presidente Conte in uno scenario proporzionale che possa mettere insieme tante persone che si ritrovano nella convinzione che l'Europa sia un pilastro fondamentale per la crescita del nostro Paese».

Governo in crisi, il Pd: per noi c’è Conte. Ma si prepara il dopo. L’ipotesi dell’esplorativo

Ore 13.14 Rettore di Firenze: «Rientro di Giuseppe Conte all'università sarebbe automatico». «Se Giuseppe Conte resterà a servire il Paese penso che possa fare bene e mi auguro che continui a farlo, ma se non ci fossero le condizioni e questo non dovesse accadere, noi lo accogliamo ben volentieri a fare il suo lavoro», e un suo rientro in cattedra sarebbe automatico. A dirlo è il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei, riguardo a Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato all'Ateneo fiorentino fino alla nomina come presidente del Consiglio dei Ministri. L'Università di Firenze spiega di non aver avuto alcun contatto con Conte o suoi collaboratori circa un eventuale ritorno in Ateneo, anche perché sarebbe un processo automatico. «Per questo tipo di incarico - dice il rettore Dei - l'aspettativa è automatica, è stato un obbligo dell'Università metterlo in aspettativa, ed è un obbligo riammetterlo in ruolo al termine dell'incarico. Conte non ha chiesto all'Università di Firenze l'aspettativa, l'abbiamo data noi in automatico quando la segretaria della Presidenza del Consiglio dei ministri ci ha informato della sua nomina. E così, automaticamente, rientrerà in ruolo quando ci comunicheranno che ha cessato la sua carica, presumo quando qualcun altro giurerà come presidente del Consiglio». Se tramontasse l'ipotesi Conte-ter dunque l'ex premier potrebbe tornare in cattedra già dal 22 febbraio, quando avrà inizio il secondo semestre. «Se i suoi corsi sono calendarizzati per il secondo semestre - precisa Dei -, potrebbe tornare subito in classe, se invece fossero già stati fatti dai suoi sostituiti Conte tornerebbe a fare l'attività di professore, ricevendo studenti, facendo esami e ricerca, in attesa di tornare in cattedra a settembre-ottobre».

Ore 13.04 Bonaccini: «Mi auguro che Renzi sostenga il Conte ter». «Mi auguro che sostenga il Governo Conte ter». Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a 'L'Aria che tira su La7, a proposito di Matteo Renzi. «Il problema non è la fiducia individuale» verso Renzi, «il problema è che lui metta a disposizione i numeri parlamentari per un Governo che possa essere stabile e non risenta di quello che è accaduto, sul quale Renzi ha una responsabilità - sottolinea Bonaccini - L'ho già detto, ha sbagliato. Se davanti ad argomenti anche giusti ci mettiamo altro e personalizziamo, rischiamo che poi non si discuta nemmeno di argomenti giusti».

Ore 12.15 Marcucci: «Serve maggioranza forte, spero con Iv». «È chiaro che noi abbiamo fatto un percorso e una valutazione complessiva su questa esperienza di governo e il nostro giudizio è sostanzialmente positivo. E visto quello che dobbiamo fare i prossimi mesi, vediamo Conte come premier con un rafforzamento della maggioranza, dei punti chiari e progetti ben definiti». Lo afferma ai microfoni di Rai Radio 1 il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. «Ci vuole una maggioranza ampia e forte e mi auguro che questo confronto avvenga anche con Italia Viva».

Ore 12.05 Tabacci: «Necessario un reincarico a Conte, poi governo ancora più autorevole». «Un reincarico a Conte in un contesto difficile come questo ci sembra necessario, è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Poi bisognerà lavorare ad un governo ancora più autorevole di quello attuale in grado di fare breccia sulle incertezze in ambito parlamentare». Lo ha detto Bruno Tabacci, di Centro democratico, al termine delle consultazioni.

Ore 12.03 Taverna: «Senza convergenza su Conte si va al voto». «Voglio essere molto chiara: se su questo non vi sarà convergenza, non resterà che rimettersi anticipatamente al voto popolare«. Lo scrive su Facebook la vice presidente del Senato, la cinquestelle Paola Taverna.

Ore 11.48 Renzi: «Ora seguire il Colle». «Dopo settimane in cui si sono tentate improbabili soluzioni personali è finalmente venuto il tempo di seguire la Costituzione, di affidarsi al Capo dello Stato e di parlare con il linguaggio della verità davanti al Paese. La verità, non le veline. La politica, non il populismo». Così Matteo Renzi nell'enews alla vigilia delle consultazioni. «A tutti quelli che chiedono: 'Ma proprio adesso dovevate aprire la crisi?', ho risposto ieri in questo video in cui provo a spiegare che stiamo andando a sbattere su economia, vaccini e scuola, ecco perché è questo il momento di cambiare. Sono sette minuti, lo so, lunghissimo per i tempi di oggi. Ma vi chiedo di farlo girare. Siamo totalmente esclusi dalla comunicazione di alcune testate, possiamo contare solo sul Tam tam».

Crisi governo, Salvini contatta Renzi: «Mandate via Conte poi si può discutere»

Ore 11.45 Bonino: «Sì a maggioranza Ursula, no a nuovo esecutivo guidato da Conte». «Abbiamo manifestato al presidente Mattarella con chiarezza che non siamo disponibili a nessun tipo di continuità ma siamo disponibili a discutere di contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato con un autorevole profilo europeista e riformatore con una maggioranza più ampia e pari a quella che nella Commissione Ue sostiene Ursula Von Der Leyen». Lo ha detto Emma Bonino di +Eu al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 11.41 Toti: «Il presidente del consiglio sta mettendo in piedi una riedizione del Conte bis».«Ciò che sta mettendo in piedi il presidente del Consiglio è una riedizione del Conte bis, nel perimetro della stessa maggioranza, sostanzialmente con il medesimo programma, senza un'autocritica». Lo afferma il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti stamani a SkyTg24. «Francamente è molto lontano da un Governo di salute pubblica o di larghe intese, è un Governo di centrosinistra con i grillini, con il medesimo presidente del Consiglio, vedremo con quali ministri, dopo una crisi in un momento poco opportuno per il Paese e molto lontano da quanto avevamo chiesto generosamente alla politica, cioè un Governo di tutti», commenta.

Governo, nasce gruppo «europeista» al Senato. No di Lady Mastella: «Mai con De Falco»

Ore 11.24 De Petris: «Andare avanti con Conte». «Abbiamo con molta chiarezza dato la nostra indicazione nel senso del presidente Conte: riteniamo indispensabile e necessario costruire intorno a lui e rinforzare la maggioranza e certamente allargarla su temi molto chiari e per portare a compimento il recovery fund. È necessario per il Paese che Conte possa continuare in Ue il lavoro importante che è stato fatto ed ha prodotto cambiamenti». Lo ha detto Loredana De Petris del Gruppo Misto al Senato al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

#Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve il Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica pic.twitter.com/TO0DPHDQuN — Quirinale (@Quirinale) January 28, 2021

Ore 11.14 Faraone: Italia viva è disponibile, senza veti. «Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur di fare un gruppo». Lo ha detto Davide Faraone a Mattino 5. «Noi abbiamo posto sin dall'inizio temi programmatici e politici, mentre altri hanno preferito la scorciatoia della caccia al senatore. Non abbiamo mai cambiato la nostra posizione e gli italiani stanno vedendo la coerenza di IV -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Oggi deve esserci un forte segnale di discontinuità. Siamo disponibili al confronto, non poniamo veti a nomi perché non è questo che ci interessa, altri semmai 'fanno dei giri immensi e poi ritornanò».

Ore 11.08 Udienza Gip a Palazzo Chigi sul caso della nave Gregoretti. Intanto, mentre si svolgono le consultazioni è cominciata a Palazzo Chigi la deposizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come testimone, nell'ambito dell'udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno, presente nella sala assieme al suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti nel luglio del 2019. L'udienza è presieduta dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro.

Qui Palazzo Chigi. Pronto questa mattina al processo per “sequestro di persona”. Da ministro ho difeso il mio Paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli Italiani. Ne sono fiero 🇮🇹#gregoretti pic.twitter.com/cPZONNRRII — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 28, 2021

Ore 10:43 Gruppo Autonomie Senato, ok a Conte ter. «Abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter. Abbiamo avuto una buona esperienza con Conte che ci ha sempre dato una mano. Pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e senza di lui è difficile avere una stabilità». Lo ha detto Julia Unterberger del Gruppo «Per le Autonomie» al Senato al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 10.35 Zingaretti: non un governo a ogni costo. «Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi». Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb. «Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto. L'Italia può e deve guarire».

Ore 10.33 Rotondi: oggi presento una proposta di legge elettorale proporzionale. «Io oggi presento una proposta di legge elettorale in senso proporzionale capace di ricomporre le culture politiche e superando la contraddizione della seconda politica che ha separato i contenuti dai contenitori». Lo dice Gianfranco Rotondi (Dc), aggiungendo a Rainews 24 che «in queste ore sta fallendo la seconda Repubblica, non la prima».

Ore 9.51 Vitali ci ripensa. Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: «Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter». Il senatore resta iscritto al gruppo di Forza Italia.

«Il mio Ripensamento è dovuto ad un colloquio che ho avuto con il presidente Berlusconi e con il segretario Salvini i quali, sapendo che io ho messo al centro l'inopportunità di andare al voto, mi hanno chiesto se avevo letto le loro dichiarazioni. Berlusconi mi ha detto: "Ma non hai visto che io ho aperto alle larghe intese? Io ho a cura i problemi del Paese". Salvini invece mi ha detto che è disposto a parlare con chiunque delle riforme a partire da quella della giustizia e del fisco. Insomma in questa fase non si può andare a votare». Luigi Vitali, senatore di Forza Italia che ieri aveva deciso di lasciare il gruppo per andare a sostenere Conte spiega così, raggiunto telefonicamente, il motivo del suo dietrofront.

Crisi governo: Vitali di Forza Italia nei Responsabili il gruppo nato con un prestito Pd

Ultimo aggiornamento: 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA