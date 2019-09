Di Maio, chi è il nuovo Ministro degli Esteri

Luigi Di Maio nasce ad Avellino il 6 luglio 1986 e trascorre la sua vita a Pomigliano d’Arco, Napoli. Entra a far parte del Governo Conte bis come Ministro degli Esteri, dopo essere stato vicepremier e Ministro del Lavoro nel primo Governo Conte.

A Napoli, frequenta prima l'Università di Ingegneria informatica e poi quella di Giurisprudenza, senza ottenere la laurea. Si avvicina al fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo quando partecipa al suo Meetup a Pomigliano d'Arco. Nel 2010 si candida al Consiglio comunale di Pomigliano nella lista del Movimento ma non viene eletto.



Entra in Parlamento per la prima volta nel 2013. Nel settembre 2017 diventa candidato premier e capo politico del Movimento Cinque Stelle, ottenendo 30.936 preferenze, pari a circa l’82 per cento dei votanti. Dal primo giugno 2018 fino ad oggi è stato vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.