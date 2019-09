D'Incà, chi è il ministro dei Rapporti con il Parlamento

Il nuovo ministro dei Rapporti col parlamento del governo Pd-M5S presieduto da Giuseppe Conte è Federico D’Incà. D’Incà, parlamentare del Movimento Cinque Stelle, prende il posto di Roberto Fraccaro, anche lui esponente M5S, ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta nell’ormai ex governo giallo-verde.

Nato a Belluno il 10 febbraio 1976, Federico D’Incà è un parlamentare M5S. Ha conseguito una laurea in Economia e commercio nel 2000 presso l’Università di Trento. In precedenza ha lavorato in una società di servizi con il ruolo di analista in relazione a gestionali informatici, e poi come caposettore in una multinazionale della grande distribuzione. Federico D’Incà si è iscritto al Movimento Cinque Stelle nel 2010 e ha promosso la lista civica Movimento 5 Stelle a Belluno e Feltre alle elezioni comunali 2012. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Nel 2018 è stato rieletto alla Camera dei deputati e nominato questore. Fa parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, del Comitato per la Comunicazione e l’Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza sull’Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari del Personale, del Comitato per la Sicurezza.

