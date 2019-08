Conte un'ora a colloquio con Mattarella. M5S: governo tecnico una follia

Conte un'ora a colloquio al Quirinale. Il presidente del Consiglio stamani ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, ovviamente, lo stato della maggioranza, spaccata dopo il voto sulla Tav. Conte e Mattarella hanno fatto un punto della situazione ma non si è parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier.

La crisi di governo sembra più vicina di ogni altra volta: Salvini per andare avanti avrebbe chiesto un corposo rimpasto che sacrificherebbe tre ministri M5S: Toninelli (Trasporti), Trenta (Difesa) e Costa (Ambiente).

Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Conte ha ringraziato chi gli faceva gli auguri per il buon compleanno e a sua volte ha detto: «Auguri e buon lavoro».

Così fonti di governo del M5S: «Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle».

