Governo, crisi in diretta: Conte a caccia di responsabili. Udc: «No a giochi di palazzo, noi siamo nel centrodestra»

Crisi di governo, quale sarà lo sblocco finale? Giuseppe Conte è atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero in Parlamento? Sono ore di trattative frenetiche tra le varie forze politiche con il tema dei responsabili che resta centrale. Un ruolo chiave lo gioca anche l'Udc, corteggiato dalle forze della maggioranza, che rende nota oggi la sua "scelta di campo". Questa la giornata di trattative in diretta:

Ore 13.38, no a Conte dell'Udc. «Non si può gettare il Paese nella palude e nel caos. Gli italiani sono stanchi e stremati. Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel Centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita». È quanto spiegato dall'ufficio stampa nazionale Udc in una nota.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Il giorno in cui avrò paura di dire ciò che penso o rinuncerò ad una sfida in nome della convenienza, vorrà dire che non sono più io e non sono più pronto all’agone politico<a href="https://twitter.com/hashtag/TitoloV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TitoloV</a> <a href="https://t.co/nd3nyr62hr">pic.twitter.com/nd3nyr62hr</a></p>— Matteo Renzi (@matteorenzi) <a href="https://twitter.com/matteorenzi/status/1350378832264622088?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ore 12.32, Fdi insiste: elezioni. In questo quadro politico «la strada maestra sono le elezioni»: lo hanno affermato, in una conferenza stampa a Milano, parlamentari, assessori, dirigenti di partito di Fratelli d'Italia fra cui Ignazio La Russa, Paola Frassinetti e Daniela Santanchè. l'assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato e il coordinatore milanese Stefano Maullu. «È tutto molto liquido, io non escludo che gli 'irresponsabilì, quelli che tengono il mutuo da pagare, votino per Conte - ha detto La Russa -. FdI non ha alcuna vicinanza a chi pensa che si possa andare avanti con governi raccogliticci. Noi vorremmo che la parola passasse agli italiani». «In ogni Paese d'Europa la parola è agli elettori, questa è la nostra posizione chiara e ferma - ha proseguito il senatore La Russa -. Come finirà dipenderà dal numero di 'irresponsabilì che troverà Conte. Può darsi che li trovi. L'Italia ha sempre dato prova di averne tanti, noi ci auguriamo di no». «Quello che fa vergognare l'Italia intera è l'atteggiamento del presidente del Consiglio Conte - ha dichiarato Daniela Santanchè -. D'altra parte è il capo dei trasformisti perché è stato prima con la Lega, poi oggi è con il Pd e probabilmente martedì sarà anche con Mastella. La cosa che indigna è anche il cambiamento del linguaggio. Adesso sono diventati costruttori invece che voltagabbana o trasformisti». Al gazebo dove si è svolto l'incontro, in corso Buenos Aires in centro città, si raccolgono le firme, nell'ambito di una iniziativa nazionale di FdI, per chiedere le dimissioni del presidente del Consiglio.

Ore 11.36, lite Calenda-Mastella. Dal vorticoso lavoro sotterraneo di ricerca di "responsabili" in grado di dar vinta a un Conte-ter emerge in superficie una telefonata intercorsa tra Clemente Mastella (tra i registi dell'impresa "costruttori") e Carlo Calenda. A rivelarlo è lo stesso leader di Azione con un tweet che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Benevento. E spiega che Mastella gli avrebbe proposto «una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma», denotando «scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio».

