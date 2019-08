Governo, Zingaretti: «Troveremo una soluzione, discontinuità sulla squadra»

«Il Governo di svolta che il segretario Zingaretti chiede ai Cinquestelle è impossibile, perché non ci può essere svolta per l'Italia se a guidarla sono due partiti che sono stati retrocessi in serie B dagli elettori. Nelle elezioni politiche dell'anno scorso il vero sconfitto è stato il Pd; nelle elezioni europee di quest'anno ha invece perso il M5S. Insieme possono dar vita ad un governo della retromarcia, non della svolta. Noi invece vogliamo un Governo con una forte presenza e connotazione liberale, popolare, cristiana, moderata che solo Forza Italia è in grado di garantire. Forza Italia è il cuore e la mente di qualsiasi coalizione di centrodestra ispirata al buonsenso, fautrice del buongoverno e vincente». Lo afferma la deputata di Forza Italia